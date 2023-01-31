В ЦУР Башкортостана рассказали о порядке догазификации жилых домов

Программа газификации сейчас включает в себя 164 населенных пункта РБ, они будут газифицированы к 2025 году. Кроме того, в республике действует программа догазификации, то есть доведения до границ земельных участков без взимания платы.
Условия участия в программе догазификации:
- Населенный пункт газифицирован.
- Дом и земельный участок в собственности.
- Есть документы, подтверждающие право на них.
Что нужно сделать для догазификации жилого дома?
- Подать заявку, заключить договор.
- На почту придет уведомление о готовности договора, его нужно подписать и вернуть компании, чтобы она приступила к работам.
- Документы, необходимые для догазификации: подтверждающие право на дом и землю, паспорт, ИНН, СНИЛС, ситуационный план земельного участка. С этим чаще возникают сложности, но план можно нарисовать от руки — главное, четко указать, где находится дом и что расположено рядом с ним.