В ЦУР Башкортостана рассказали о порядке догазификации жилых домов

Программа газификации сейчас включает в себя 164 населенных пункта РБ, они будут газифицированы к 2025 году. Кроме того, в республике действует программа догазификации, то есть доведения до границ земельных участков без взимания платы.

Условия участия в программе догазификации:

Населенный пункт газифицирован.

Дом и земельный участок в собственности.

Есть документы, подтверждающие право на них.

Что нужно сделать для догазификации жилого дома?