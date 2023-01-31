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Сегодня, 16:55

В ЦУР Башкортостана рассказали о порядке догазификации жилых домов

Об актуальной для жителей республики проблеме рассказал в прямом эфире ЦУР на канале БСТ генеральный директор «Газпром межрегионгаз Уфа» Альберт Лукманов.

В ЦУР Башкортостана рассказали о порядке догазификации жилых домов
В ЦУР Башкортостана рассказали о порядке догазификации жилых домов

Программа газификации сейчас включает в себя 164 населенных пункта РБ, они будут газифицированы к 2025 году. Кроме того, в республике действует программа догазификации, то есть доведения до границ земельных участков без взимания платы.

Условия участия в программе догазификации:

  • Населенный пункт газифицирован.
  • Дом и земельный участок в собственности.
  • Есть документы, подтверждающие право на них.

 Что нужно сделать для догазификации жилого дома?

  • Подать заявку, заключить договор.
  • На почту придет уведомление о готовности договора, его нужно подписать и вернуть компании, чтобы она приступила к работам.
  • Документы, необходимые для догазификации: подтверждающие право на дом и землю, паспорт, ИНН, СНИЛС, ситуационный план земельного участка. С этим чаще возникают сложности, но план можно нарисовать от руки — главное, четко указать, где находится дом и что расположено рядом с ним.
Автор:Жанна МИРОНОВА
Теги:#цурбашкортостан
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