-11 °С
Облачно
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
ЖКХ
Сегодня, 17:08

В Уфе каждый день вывозят по 12 тысяч кубометров снега и более

ЦУР республики на своей странице в соцсетях ответил фотографиями на обращения уфимцев с улицы Софьи Перовской, когда коммунальщики уберут их территорию. Кроме того, ЦУР подкрепил натуралистический ответ фотодоказательствами уборки в Демском и Ленинском районах столицы.

В Уфе каждый день вывозят по 12 тысяч кубометров снега и более
В Уфе каждый день вывозят по 12 тысяч кубометров снега и более

Накануне уфимская мэрия сообщила, что даже в отсутствие снегопадов, с улиц и дворов столицы ежедневно вывозят более 12 тысяч кубометров снега. Коммунальные и жилищные службы продолжают чистить дороги, проезды и территории МКД.

Вчера с инспекцией по Уфе отправился первый замглавы администрации Сергей Кожевников. Заглянул в Октябрьский, Советский и Кировский районы мегаполиса.

- Надо активнее коммунальщикам работать с жителями. А горожан убедительно просим отозваться на просьбы управляющих компаний и убирать свои автомобили, чтобы можно было максимально качественно очистить дворовые территории, – высказался во дворах по улице Амантая Сергей Кожевников.

А вот на проспекте Октября и на улице Зорге досталось внимания домам на «красной линии». Первый вице-мэр поручил уделить больше сил содержанию в чистоте фасадов и входных групп магазинов и кафе.

Фото соцсети ЦУР и администрации Уфы.

В Уфе каждый день вывозят по 12 тысяч кубометров снега и более
В Уфе каждый день вывозят по 12 тысяч кубометров снега и более
В Уфе каждый день вывозят по 12 тысяч кубометров снега и более
В Уфе каждый день вывозят по 12 тысяч кубометров снега и более
В Уфе каждый день вывозят по 12 тысяч кубометров снега и более
В Уфе каждый день вывозят по 12 тысяч кубометров снега и более
В Уфе каждый день вывозят по 12 тысяч кубометров снега и более
В Уфе каждый день вывозят по 12 тысяч кубометров снега и более
В Уфе каждый день вывозят по 12 тысяч кубометров снега и более
В Уфе каждый день вывозят по 12 тысяч кубометров снега и более
В Уфе каждый день вывозят по 12 тысяч кубометров снега и более
Автор:Денис БОРОДИН
Теги:очистка уфыобращения жителейжалобыкоммунальщикиуборкавывоз снегацурадминистрация уфы
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика