В Уфе каждый день вывозят по 12 тысяч кубометров снега и более

Накануне уфимская мэрия сообщила, что даже в отсутствие снегопадов, с улиц и дворов столицы ежедневно вывозят более 12 тысяч кубометров снега. Коммунальные и жилищные службы продолжают чистить дороги, проезды и территории МКД.

Вчера с инспекцией по Уфе отправился первый замглавы администрации Сергей Кожевников. Заглянул в Октябрьский, Советский и Кировский районы мегаполиса.

- Надо активнее коммунальщикам работать с жителями. А горожан убедительно просим отозваться на просьбы управляющих компаний и убирать свои автомобили, чтобы можно было максимально качественно очистить дворовые территории, – высказался во дворах по улице Амантая Сергей Кожевников.

А вот на проспекте Октября и на улице Зорге досталось внимания домам на «красной линии». Первый вице-мэр поручил уделить больше сил содержанию в чистоте фасадов и входных групп магазинов и кафе.

Фото соцсети ЦУР и администрации Уфы.