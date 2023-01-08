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В Уфе убрали более 24 тысяч кубометров снега

В столице Башкирии завершается уборка последствий масштабных снегопадов. Только за сутки с уфимских улиц вывезли свыше 24 тысяч кубов снега. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В Уфе убрали более 24 тысяч кубометров снега
В Уфе убрали более 24 тысяч кубометров снега

Сейчас метели поутихли, но им на смену пришли суровые морозы. Тем не менее, в управлениях жилищного хозяйства задействованы 101 единица техники, включая привлеченную, 516 дворников и 206 работников других специальностей. В частных управляющих компаниях и товариществах собственников жилья на уборке придомовых территорий работают 44 единицы техники и 302 дворника. На уборке улично-дорожной сети задействованы 265 сотрудников и 333 единицы коммунальной техники.

- Уборку снега продолжаем. Проверили содержание дворов в Зеленой роще, Кузнецовском затоне, микрорайоне «Яркий», а также Демского парка. Коммунальные службы работают в усиленном режиме. Есть прогресс и в работе управляющих компаний, - отметил глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев.

UPD. В дневную смену 8 января в уборке Уфы задействованы 267 сотрудников, 188 единиц коммунальной техники, дополнительно привлечено – 30. Ночью город очищали 71 дорожный рабочий и 158 единиц техники, а также 134 – привлеченной.

В Уфе убрали более 24 тысяч кубометров снега
В Уфе убрали более 24 тысяч кубометров снега
В Уфе убрали более 24 тысяч кубометров снега
В Уфе убрали более 24 тысяч кубометров снега
В Уфе убрали более 24 тысяч кубометров снега
В Уфе убрали более 24 тысяч кубометров снега
В Уфе убрали более 24 тысяч кубометров снега
Автор:Дмитрий ВОЛКОВ.
Теги:уборка уфыжкхснегопадыморозывсе равно убираеммавлиев
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