В Уфе убрали более 24 тысяч кубометров снега

Сейчас метели поутихли, но им на смену пришли суровые морозы. Тем не менее, в управлениях жилищного хозяйства задействованы 101 единица техники, включая привлеченную, 516 дворников и 206 работников других специальностей. В частных управляющих компаниях и товариществах собственников жилья на уборке придомовых территорий работают 44 единицы техники и 302 дворника. На уборке улично-дорожной сети задействованы 265 сотрудников и 333 единицы коммунальной техники.

- Уборку снега продолжаем. Проверили содержание дворов в Зеленой роще, Кузнецовском затоне, микрорайоне «Яркий», а также Демского парка. Коммунальные службы работают в усиленном режиме. Есть прогресс и в работе управляющих компаний, - отметил глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев.

UPD. В дневную смену 8 января в уборке Уфы задействованы 267 сотрудников, 188 единиц коммунальной техники, дополнительно привлечено – 30. Ночью город очищали 71 дорожный рабочий и 158 единиц техники, а также 134 – привлеченной.