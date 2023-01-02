Коммунальщики Уфы вышли навстречу усилившейся метели

Ленинский район первым отчитался на сайте столичной мэрии об уборке улиц к утру 2 января. «В ночную смену специализированной техникой очистили снег с улиц Степана Разина, Гафури, Вагонной, Гоголя, Чернышевского и Достоевского. Особое внимание было уделено очистке тротуаров и остановок по Алексеевскому шоссе, проспекту Дружбы народов и микрорайону Затон», - говорится в сообщении.

Днем ранее, в первый день нового года, мэр Уфы Ратмир Мавлиев сообщил о проведении рабочего оперативного штаба. По его словам, в новогоднюю ночь в столице «отработали 167 единиц коммунальной спецтехники, с утра - 202 единицы, 276 рабочих». Но второй день января, похоже, потребует гораздо более ударных десантов ЖКХ на заметаемые улицы Уфы.