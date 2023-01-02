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Коммунальщики Уфы вышли навстречу усилившейся метели

Смена погоды вызвала в столице Башкирии настоящую ветреную снежную бурю. Город засыпает снегом, и от коммунальщиков ждут оперативной реакции на праздник стихии.

Коммунальщики Уфы вышли навстречу усилившейся метели
Коммунальщики Уфы вышли навстречу усилившейся метели

Ленинский район первым отчитался на сайте столичной мэрии об уборке улиц к утру 2 января. «В ночную смену специализированной техникой очистили снег с улиц Степана Разина, Гафури, Вагонной, Гоголя, Чернышевского и Достоевского. Особое внимание было уделено очистке тротуаров и остановок по Алексеевскому шоссе, проспекту Дружбы народов и микрорайону Затон», - говорится в сообщении.

Днем ранее, в первый день нового года, мэр Уфы Ратмир Мавлиев сообщил о проведении рабочего оперативного штаба. По его словам, в новогоднюю ночь в столице «отработали 167 единиц коммунальной спецтехники, с утра - 202 единицы, 276 рабочих». Но второй день января, похоже, потребует гораздо более ударных десантов ЖКХ на заметаемые улицы Уфы.

Коммунальщики Уфы вышли навстречу усилившейся метели
Коммунальщики Уфы вышли навстречу усилившейся метели
Коммунальщики Уфы вышли навстречу усилившейся метели
Автор:Денис БОРОДИН
Теги:метельбураннепогода«уфа»башкириякоммунальная техникамэр мавлиев
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