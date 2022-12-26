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Сегодня, 14:16

Более 33 тысяч жителей Башкирии подали заявки на догазификацию

В республике реализуются две программы: догазификации уже газифицированных населенных пунктов и газификации новых, сообщил генеральный директор компании «Газпром межрегионгаз Уфа» Альберт Лукманов на оперативном совещании в правительстве.

Более 33 тысяч жителей Башкирии подали заявки на догазификацию
Более 33 тысяч жителей Башкирии подали заявки на догазификацию

- Первая программа предполагает догазификацию почти 1,5 тысячи населенных пунктов, протяженность газопроводов составит 3 тысячи километров, - С начала реализации программы принято 33,2 тысячи заявок, заключено 31,9 тысячи договоров. Газораспределительные сети доведены до границ 29,8 тысячи домовладений, газ запущен в 17,1 тысячи квартир и домов, - отметил Альберт Лукманов.

Всего же в ходе догазификации создана техническая возможность для подключения 41,3 тысячи домовладений.

Что касается другой программы - развития газоснабжения и газификации на 2021 - 2025 годы, то на данный момент подготовлен ее скорректированный вариант. Газораспределительные сети планируется довести почти до 26,5 тыс. домовладений и 300 котельных. Дополнительно будет построено 13 объектов межпоселковых газопроводов и 18 внутрипоселковых.

- Существенную роль играют меры социальной поддержки – сертификаты на газификацию. С 1 января их номинал будет доведен до 100 тысяч рублей, в число участников включена дополнительная категория – мобилизованные и члены их семей. Нами уже принято почти 8 тысяч сертификатов, из которых более чем по 7 тысячам газ уже подключен, - отметил Альберт Лукманов.

Кроме того, начата реализация программы догазификации котельных медицинских и образовательных организаций. Участвовать в ней могут поликлиники, больницы, ФАПы, школы и детские сады, расположенные в газифицированных населенных пунктах.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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