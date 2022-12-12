В Башкирии без газа и горячей воды остались жители Октябрьского

По ее словам, на данный момент без газа и, соответственно, горячей воды остаются 45 жителей пятнадцати квартир. Приостановить подачу газа в одном из четырех подъездов пришлось из-за отсутствия тяги.

В тот же день аналогичный инцидент произошел и по улице Гаражной, 6 — там без газа и горячей воды остался весь 36-квартирный дом, где проживают более ста человек. Причем, одна из семей (трое взрослых и один ребенок) были госпитализированы с признаками отравления.

Как отметила спикер, в городе Октябрьском это уже третий случай отравления угарным газом. Ранее, 23 ноября, по той же причине в больнице оказалась многодетная семья. Информация передана сотрудникам управляющей компании для обследования дымоходов и вентканалов.