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ЖКХ
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В Башкирии без газа и горячей воды остались жители Октябрьского

Авария произошла одиннадцатого декабря в многоквартирном доме по улице Садовой, 16, сообщила на оперативном совещании и.о. министра ЖКХ Ирина Голованова.

В Башкирии без газа и горячей воды остались жители Октябрьского
В Башкирии без газа и горячей воды остались жители Октябрьского

По ее словам, на данный момент без газа и, соответственно, горячей воды остаются 45 жителей пятнадцати квартир. Приостановить подачу газа в одном из четырех подъездов пришлось из-за отсутствия тяги.

В тот же день аналогичный инцидент произошел и по улице Гаражной, 6 — там без газа и горячей воды остался весь 36-квартирный дом, где проживают более ста человек. Причем, одна из семей (трое взрослых и один ребенок) были госпитализированы с признаками отравления.

Как отметила спикер, в городе Октябрьском это уже третий случай отравления угарным газом. Ранее, 23 ноября, по той же причине в больнице оказалась многодетная семья. Информация передана сотрудникам управляющей компании для обследования дымоходов и вентканалов.

Автор:Нэдда ПУХАРЕВА
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