Отравлением семьи в Октябрьском заинтересовалась прокуратура

На место происшествия выехали прокурор города Октябрьский Денис Семенов с заместителем Альбертом Гизатуллиным.

Им предстоит установить обстоятельства и причины ЧП, дать оценку деятельности ресурсоснабжающей и управляющей организаций, особое внимание прокуроры обратят на проведение в многоквартирном доме работ по технической диагностике газового оборудования и вентиляционных каналов.

При наличии оснований будет решен вопрос о мерах прокурорского реагирования. Ситуация находится под контролем прокуратуры республики.

Напомним, сегодня, 11 декабря, около 14.50 в больницу № 1 города Октябрьского с признаками отравления угарным газом доставлена семья из четырех человек, среди них ребенок. Необходимая медицинская помощь всем оказана. Их жизни ничего не угрожает.

Фото из открытых источников.