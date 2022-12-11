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Отравлением семьи в Октябрьском заинтересовалась прокуратура

О начатой прокурорской проверке отравления 11 декабря семьи с ребенком предположительно угарным газом сообщили в прокуратуре Башкирии.

Отравлением семьи в Октябрьском заинтересовалась прокуратура
Отравлением семьи в Октябрьском заинтересовалась прокуратура

На место происшествия выехали прокурор города Октябрьский Денис Семенов с заместителем Альбертом Гизатуллиным.
Им предстоит установить обстоятельства и причины ЧП, дать оценку деятельности ресурсоснабжающей и управляющей организаций, особое внимание прокуроры обратят на проведение в многоквартирном доме работ по технической диагностике газового оборудования и вентиляционных каналов.
При наличии оснований будет решен вопрос о мерах прокурорского реагирования. Ситуация находится под контролем прокуратуры республики.
Напомним, сегодня, 11 декабря, около 14.50 в больницу № 1 города Октябрьского с признаками отравления угарным газом доставлена семья из четырех человек, среди них ребенок. Необходимая медицинская помощь всем оказана. Их жизни ничего не угрожает.
Фото из открытых источников.

Автор:Айгуль НУРГАЛЕЕВА
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