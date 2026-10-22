Здравницы Башкирии получили признание на всероссийском уровне

Санаторий «Янган-Тау» стал лауреатом премии «САНКУР-инновация» — главной отраслевой награды форума; АО Санаторий «Юматово» и ГАУЗ РПНС «Акбузат» — дипломантами.

По итогам специализированного конкурса лечебно-питьевой воды «Минеральный Олимп. Лучшие лечебно-питьевые воды России» упакованная бутилированная минеральная вода «Кургазак» заняла первое место в номинации «Лучший дизайн» и второе место в номинации «Минеральный источник» в категории «Столовая вода».

Санаторий «Янган-Тау» также получил «Бронзовый эталон» в конкурсе «Эталон курортного питания».

Форум объединил более 1400 участников, 170 спикеров и 50 компаний-экспонентов из 45 регионов России, а также стран ЕАЭС. Тема мероприятия — «Управление изменениями». Деловая программа включала 13 конференций и семинаров, 23 мастер-класса, круглые столы и панельные дискуссий.

Фото: оргкомитет форума