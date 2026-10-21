Житель Башкирии два года жил с зубным протезом в бронхах

Почти год мужчина страдал от постоянного кашля, который он списывал на простуду и поэтому не спешил обращаться к врачам. В начале октября его состояние ухудшилось, и он поступил в ГКБ Стерлитамака с подозрением на пневмонию.

Первичное обследование дало неожиданный результат. Врачи увидели в главном бронхе справа инородное тело. При более детальном опросе пациента выяснилось, что около двух лет назад он проснулся утром и обнаружил, что во сне потерял зубной протез, но не придал этому значения. Однако протез не просто выпал, а попал в дыхательные пути.

Пациенту провели экстренную бронхоскопию в эндоскопическом отделении больницы. В ходе процедуры врачи‑эндоскописты обнаружили виновника кашля — тот самый зубной протез, застрявший в просвете промежуточного бронха. С помощью специальной петли медики аккуратно извлекли протез, не повредив нежные ткани бронхов.

Теперь пациента ждет восстановление, угрозы его здоровью нет.

«Этот клинический случай — результат слаженной работы и мастерства врачей и медицинских сестер эндоскопического отделения ГКБ №1 Стерлитамака. Он наглядно показывает, насколько важны своевременное обращение к врачу и внимание к деталям анамнеза. Порой разгадка многолетней тайны плохого самочувствия лежит не на поверхности, а точнее — глубоко в бронхе», — написал министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин на своей странице в в соцсетях.

Фото: минздрав РБ