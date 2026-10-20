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Здоровье
20 Октября , 10:50

Башкирия станет первым регионом с полным циклом производства мРНК-препаратов

На площадке БГМУ в межвузовском студенческом кампусе проходит пятое заседание научно-технического совета НТЦ развития мРНК-технологий.

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Башкирия станет первым регионом с полным циклом производства мРНК-препаратовБашкирия станет первым регионом с полным циклом производства мРНК-препаратов
Башкирия станет первым регионом с полным циклом производства мРНК-препаратов

Академик РАН, научный руководитель Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что одна из ключевых задач — создание отечественного дата-центра с генетической информацией об онкологических пациентах, что позволит снизить стоимость лечения и сделать его доступным значительно большему числу пациентов. Для этого необходимо участие онкологических центров по всей стране.

Башкирскому государственному медицинскому университету передана диагностическая технология, необходимая для подготовки персонализированных вакцин. Следующий этап — передача технологии синтеза мРНК. Александр Гинцбург сообщил, что персонализированная мРНК-вакцина против меланомы уже введена двум пациентам. К середине 2027 года планируется представить документы в минздрав РФ и получить разрешение на создание вакцины против рака мочевого пузыря.

— Для нас очень важно, что мы собираемся именно в Уфе, потому что БГМУ — это первая организация, которая за пределами Москвы, за пределами федеральных медицинских центров минздрава за очень короткое время, фактически за год, практически перенесла диагностическую и клиническую часть применения технологии. Мы очень надеемся, что со следующего года сможет принять участие в производстве мРНК-препаратов на базе Башкирского медицинского университета, — сообщил замдиректора Центра Гамалеи по научной работе Владимир Гущин.

И.о. премьер-министра республики Александр Шельдяев отметил стратегическую роль Уфы и Башкирии в развитии отечественной биомедицины:

— В феврале 2026 года БГМУ вошел в состав Научно-технологического центра развития мРНК-технологий. Университет был включен в перечень медорганизаций, имеющих право изготавливать и применять индивидуализированные биотехнологические лекарственные препараты. Правительство республики будет поддерживать эту работу в части развития инфраструктуры, межведомственного взаимодействия, подготовки кадров и формирования условий для внедрения результатов исследований. Для нас принципиально важно, чтобы созданные в регионе научные и образовательные площадки были востребованы в федеральных проектах и давали практический результат для системы здравоохранения.

В заседании принимают участие представители ведущих научных, медицинских и образовательных организаций, Российской академии наук, федеральных исследовательских центров и университетов. На повестке дня — вопросы применения мРНК-технологий в онкологии, профилактике инфекционных заболеваний, заместительной и терапевтической медицине, развитие инфраструктуры и технологических платформ, сообщили в пресс-службе БГМУ.

Фото: пресс-служба БГМУ

Автор:Жанна МИРОНОВА
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