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Здоровье
19 Октября , 05:25

В Башкирии гриппом и ОРВИ заболели 18 тысяч человек

В республике за последнюю неделю около 18 тысяч человек заболели ОРВИ, гриппом и COVID-19.

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В Башкирии гриппом и ОРВИ заболели 18 тысяч человекВ Башкирии гриппом и ОРВИ заболели 18 тысяч человек
В Башкирии гриппом и ОРВИ заболели 18 тысяч человек

Среди циркулирующих респираторных вирусов преобладают вирусы негриппозной этиологии, сообщили в управлении Роспотребнадзора по РБ.

В республике продолжается вакцинация от гриппа. Привито свыше 500 тысяч человек.

«Вакцинация от гриппа — это один из самых эффективных способов защиты от заболевания. Прививку особенно важно сделать людям из групп риска: часто болеющим ОРВИ, пациентам с хроническими заболеваниями, такими как болезни легких, сердечно-сосудистой системы, метаболические нарушения и ожирение. В зону повышенного риска также входят маленькие дети, пожилые люди и беременные женщины», — напомнили в региональном Роспотребнадзоре.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ

Автор:Жанна МИРОНОВА
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