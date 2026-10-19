В Башкирии гриппом и ОРВИ заболели 18 тысяч человек

Среди циркулирующих респираторных вирусов преобладают вирусы негриппозной этиологии, сообщили в управлении Роспотребнадзора по РБ.

В республике продолжается вакцинация от гриппа. Привито свыше 500 тысяч человек.

«Вакцинация от гриппа — это один из самых эффективных способов защиты от заболевания. Прививку особенно важно сделать людям из групп риска: часто болеющим ОРВИ, пациентам с хроническими заболеваниями, такими как болезни легких, сердечно-сосудистой системы, метаболические нарушения и ожирение. В зону повышенного риска также входят маленькие дети, пожилые люди и беременные женщины», — напомнили в региональном Роспотребнадзоре.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ