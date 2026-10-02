В Башкирии обсудили подготовку к эпидемиологическому сезону

В связи с наступлением холодной погоды в республике начинается сезонный подъем заболеваемости ОРВИ. За последнюю неделю зарегистрировано чуть более 20 тысяч случаев ОРВИ (рост на 3% по сравнению с предыдущей).

В этом эпидсезоне изменились сразу все три основных вируса гриппа, которые будут циркулировать в республике, сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора Елена Шакирова. В связи с этим специалисты напоминают о важности массовой вакцинации.

В республику уже поступил первый транш вакцины — 600 тысяч доз. На сегодняшний день привито более 60 тысяч человек. Для удобства жителей развернуто более 290 прививочных кабинетов в 80 медицинских организациях, а также около 80 мобильных бригад, готовых выезжать на предприятия, рассказала заместитель министра здравоохранения республики Елена Галимулина.

Специалисты также рассказали о необходимости профилактики геморрагической лихорадки с почечным синдромом (мышиной лихорадки). Поскольку количество мышей в этом году превышает средний многолетний уровень, следует готовиться к подъему заболеваемости, отметила Елена Шакирова.

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