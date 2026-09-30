+19 °С
Ясно
ВКOKДЗЕНTelegramМАХ
Здоровье
30 Сентября , 14:28

В Уфе наградили победителей конкурса СМИ «Медицина и Профсоюз»

В Башкирии подвели итоги республиканского конкурса СМИ «Медицина и Профсоюз» и наградили победителей.

Добавить в предпочтительные источники Google
В Уфе наградили победителей конкурса СМИ «Медицина и Профсоюз»В Уфе наградили победителей конкурса СМИ «Медицина и Профсоюз»
В Уфе наградили победителей конкурса СМИ «Медицина и Профсоюз»

В этом году конкурс прошел уже в третий раз. В нем участвовали журналисты, редакции, телеканалы, радио и авторы, которые рассказывают о людях здравоохранения, их работе, профессиональных достижениях и общественной значимости медицины.

С 1 марта по 31 июля на конкурс поступило 37 заявок. В 31 СМИ вышло 279 публикаций на тему здравоохранения.

— Минздрав делает все для того, чтобы здравоохранение было современным и доступным. Но именно журналисты делают его человечным, За цифрами и результатами всегда должен быть человек: конкретный врач, медсестра, фельдшер, которые каждый день помогают людям. Вы рассказываете о них, о том, как они работают, с какими трудностями сталкиваются, почему выбрали эту профессию. И благодаря вашим материалам жители республики узнают и видят своих медиков, — отметил на церемонии награждения победителей глава минздрава республики Айрат Рахматуллин.

Авторы конкурсных работ писали о врачах и медицинских сестрах, ветеранах здравоохранения и молодых специалистах, медицинских династиях, службе скорой помощи, работе профсоюзных организаций. Отдельное внимание в этом году было уделено медикам — героям СВО и поддержке фронта, теме единства и дружбы медиков.

— Мы проводим конкурс уже в третий раз и видим, как меняется отношение общества к медикам. Журналисты рассказывают о настоящих людях, об их труде, о тех, кто спасает, лечит, поддерживает.  Но нам важно, чтобы вместе с медициной в информационном поле звучал и профсоюз, — подчеркнул председатель Республиканского профсоюза работников здравоохранения РФ Рауль Халфин. — В каждой медицинской организации есть наши председатели, профсоюзные уполномоченные, активисты. Они заботятся о том, чтобы у сотрудников были достойные и безопасные условия труда, чтобы соблюдались их права, чтобы человек не оставался один на один с проблемой. И нам важно, чтобы эта работа была видна обществу.

Конкурс проводится Республиканским профсоюзом работников здравоохранения при поддержке Министерства здравоохранения Башкортостана и Союза журналистов в Республики Башкортостан.

Фото: Республиканский профсоюз работников здравоохранения

В Уфе наградили победителей конкурса СМИ «Медицина и Профсоюз»
В Уфе наградили победителей конкурса СМИ «Медицина и Профсоюз»
В Уфе наградили победителей конкурса СМИ «Медицина и Профсоюз»
Автор:Жанна МИРОНОВА
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru