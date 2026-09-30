В Уфе наградили победителей конкурса СМИ «Медицина и Профсоюз»

В этом году конкурс прошел уже в третий раз. В нем участвовали журналисты, редакции, телеканалы, радио и авторы, которые рассказывают о людях здравоохранения, их работе, профессиональных достижениях и общественной значимости медицины.

С 1 марта по 31 июля на конкурс поступило 37 заявок. В 31 СМИ вышло 279 публикаций на тему здравоохранения.

— Минздрав делает все для того, чтобы здравоохранение было современным и доступным. Но именно журналисты делают его человечным, За цифрами и результатами всегда должен быть человек: конкретный врач, медсестра, фельдшер, которые каждый день помогают людям. Вы рассказываете о них, о том, как они работают, с какими трудностями сталкиваются, почему выбрали эту профессию. И благодаря вашим материалам жители республики узнают и видят своих медиков, — отметил на церемонии награждения победителей глава минздрава республики Айрат Рахматуллин.

Авторы конкурсных работ писали о врачах и медицинских сестрах, ветеранах здравоохранения и молодых специалистах, медицинских династиях, службе скорой помощи, работе профсоюзных организаций. Отдельное внимание в этом году было уделено медикам — героям СВО и поддержке фронта, теме единства и дружбы медиков.

— Мы проводим конкурс уже в третий раз и видим, как меняется отношение общества к медикам. Журналисты рассказывают о настоящих людях, об их труде, о тех, кто спасает, лечит, поддерживает. Но нам важно, чтобы вместе с медициной в информационном поле звучал и профсоюз, — подчеркнул председатель Республиканского профсоюза работников здравоохранения РФ Рауль Халфин. — В каждой медицинской организации есть наши председатели, профсоюзные уполномоченные, активисты. Они заботятся о том, чтобы у сотрудников были достойные и безопасные условия труда, чтобы соблюдались их права, чтобы человек не оставался один на один с проблемой. И нам важно, чтобы эта работа была видна обществу.

Конкурс проводится Республиканским профсоюзом работников здравоохранения при поддержке Министерства здравоохранения Башкортостана и Союза журналистов в Республики Башкортостан.

Фото: Республиканский профсоюз работников здравоохранения