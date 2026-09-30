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Здоровье
30 Сентября , 08:30

В Башкирии запустят горячую линию для защиты прав потребителей медицинских услуг

С 1 по 30 октября Министерство торговли и услуг республики запускает горячую линию по вопросам защиты прав потребителей при оказании платных медицинских услуг.

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В Башкирии запустят горячую линию для защиты прав потребителей медицинских услугВ Башкирии запустят горячую линию для защиты прав потребителей медицинских услуг
В Башкирии запустят горячую линию для защиты прав потребителей медицинских услуг

— Специалисты минторга проинформируют граждан о порядке действий в случаях некачественного или несвоевременного оказания медицинской помощи. Они разъяснят, на какие условия следует обращать внимание при подписании договора на платные медицинские услуги. Все обратившиеся смогут получить профессиональную консультацию, а социально незащищенным категориям граждан будет оказана помощь в составлении претензий и исковых заявлений, — рассказал министр торговли и услуг республики Константин Климин. 

Все желающие смогут получить консультацию специалистов, если медуслуги были оказаны некачественно либо с нарушением сроков. Телефон «горячей линии»: (347) 218-09-78 с 9.00 до 18.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00) в рабочие дни.

Фото: сайт правительства РБ

Автор:Жанна МИРОНОВА
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