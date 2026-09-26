Минздрав Башкирии рассказал, как уберечься от мышиной лихорадки

В Башкирии природные очаги заболевания считаются одними из самых крупных в мире, «виновником» чего является большое количество липовых лесов. Семена липы опадают в течение всей зимы, давая обильную пищу мелким грызунам.

Кто касается самого заражения, то чаще всего оно происходит при уборке помещений, где имеются экскременты зараженных мышей. На природе заражение происходит во время охоты, рыбалки, сбора ягод, грибов, в период заготовки сена, дров. Даже перекур на природе может стать причиной заражения — человек получает инфекцию через фильтр сигареты, если курит, не помыв руки.

С момента заражения мышиной лихорадкой до появления первых симптомов может пройти от двух до трех недель, изредка, но бывает и до семи недель. У человека резко повышается температура до 39-40 градусов. Лихорадка длится пять-семь дней, позже присоединяются головная боль, слабость и ломота в мышцах, боли в поясничной области.

При первых же симптомах необходимо обратиться к врачу, вызвав его на дом и не заниматься самолечением.

На сегодняшний день вакцины против мышиной лихорадки не существует, поэтому основным путем профилактики являются грызуноистребительные мероприятия —раскладывание приманок с ядом как внутри домов, так и на прилегающей территории, применение механических мышеловок.

В садах необходимо проводить дератизацию на участках весной и осенью, в дачных и садовых домиках не стоит мести полы, а лучше проводить влажную уборку с применением трехпроцентного раствора хлорамина. Таким же раствором можно обработать и посуду. Любую работу, связанную с пылеобразованием, нужно проводить в марлевой маске и перчатках. Продукты лучше хранить в железных баках с крышками в местах, недоступных для грызунов.

Фото с сайта минздрава РБ