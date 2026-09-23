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Здоровье
23 Сентября , 05:10

В Уфе наградили доноров костного мозга

В Уфе на республиканской станции переливания крови состоялось торжественное мероприятие в честь Всемирного дня донора костного мозга.

В Уфе наградили доноров костного мозгаВ Уфе наградили доноров костного мозга
В Уфе наградили доноров костного мозга

Донорам костного мозга вручили благодарственные письма. Также наградили дипломами и нагрудными знаками «За регулярное донорство» Российского Красного Креста доноров крови, регулярно помогающих спасать людей.

В Республике Башкортостан с 2015 в регистр доноров костного мозга вступили более 17 тысяч человек, 44 из них уже сдали клетки и помогли спасти жизни пациентов, сообщил министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин.

Напомним, чтобы вступить в Федеральный регистр доноров костного мозга, нужно сдать немного крови, которую потом отправят на типирование — определят генетические характеристики. И уже после по крови будут искать совместимость с пациентом. Для многих людей с онкологическими и тяжелыми заболеваниями трансплантация костного мозга становится единственным шансом на выздоровление.

Развитие донорства в России отвечает целям национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Фото: минздрав РБ

Автор:Жанна МИРОНОВА
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