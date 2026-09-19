Врач РКБ спасла пассажира во время рейса самолёта Уфа — Сочи

Во время полета пассажиру 1963 года рождения резко стало плохо. Мужчина потерял сознание, покрылся холодным потом. Экипаж обратился к пассажирам с вопросом: есть ли на борту медицинские работники? На призыв немедленно откликнулась молодая женщина-врач.

Состояние пациента было тяжелым: артериальное давление упало до критических 77/40 мм рт.ст., он не реагировал на вопросы. Экипаж самолета предложил экстренную посадку. Но Лиана Гиниатуллина профессионально оценив состояние больного, приняла решение: «Постараюсь состояние стабилизировать, посадки пока не нужно, по прибытию в Сочи пусть встречает скорая помощь».

Выяснив, что у пациента три месяца назад была коронарография, врач незамедлительно начала оказывать помощь. Благодаря ее четким и грамотным действиям с использованием препаратов из бортовой аптечки состояние мужчины начало стабилизироваться. Давление поднялось до 100/55 мм рт.ст., пациент пришел в сознание. Все оставшееся до посадки время специалист находилась рядом с больным и контролировала его состояние. В аэропорту города Сочи пациента передали местным медикам.

«Этот случай — еще одно подтверждение высочайшей квалификации и самоотверженности врачей нашей республики. Благодаря профессионализму и человечности Гиниатуллиной Лианы Искандаровны жизнь пассажира была спасена, а сам рейс завершен без экстренных посадок», — написал министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин на своей странице в соцсетях.

Фото: аккаунт Айрата РАХМАТУЛЛИНА ВКонтакте