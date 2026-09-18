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Здоровье
18 Сентября , 05:20

В Уфе врачи помогли женщине с тромбозом родить здорового ребенка

В Республиканском перинатальном центре 38-летней пациентке установили кава-фильтр.

В Уфе врачи помогли женщине с тромбозом родить здорового ребенкаВ Уфе врачи помогли женщине с тромбозом родить здорового ребенка
В Уфе врачи помогли женщине с тромбозом родить здорового ребенка

Женщина поступила в РПЦ с доношенной беременностью, но во время обследования у нее обнаружили тромбоз левой нижней конечности. Чтобы не допустить опасных для жизни осложнений, пациентке срочно установили кава‑фильтр — специальное устройство, которое размещают в нижней полой вене. Оно не позволяет тромбам попасть в легочную артерию, где они могут спровоцировать тромбоэмболию — состояние, несущее серьезную угрозу жизни.

Фильтр позволил снизить риски и выиграть время для безопасного родоразрешения. В тот же день женщине провели операцию кесарева сечения. С малышом все в порядке.

Восемь дней мама оставалась в центре вместе с малышом. Когда состояние женщины стабилизировалось, ее перевели в Клиническую больницу скорой медицинской помощи. Там сосудистые хирурги удалили кава‑фильтр, сейчас пациентка уже дома.

Благодаря реализации нацпроекта «Семья» медицинские учреждения получают современное оборудование и ресурсы, необходимые для оказания высокотехнологичной помощи беременным женщинам, сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

Фото: Миздрав РБ

Автор:Жанна МИРОНОВА
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