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Здоровье
16 Сентября , 13:34

В Уфе отремонтировали эндокринологическое отделение РДКБ

Радий Хабиров посетил Республиканскую детскую клиническую больницу и осмотрел отделение экстренной и планово-консультативной медицинской помощи, эндокринологическое отделение.

В Уфе отремонтировали эндокринологическое отделение РДКБВ Уфе отремонтировали эндокринологическое отделение РДКБ
В Уфе отремонтировали эндокринологическое отделение РДКБ

Эндокринологическое отделение функционирует с момента открытия больницы в 1972 году. Оно единственное в регионе оказывает стационарную специализированную, в том числе высокотехнологичную медицинскую помощь детям с профильными патологиями. В 2026 году здесь при поддержке благотворительного фонда «Лаки» провели капитальный ремонт.

Заведующая отделением детской экстренной и планово-консультативной медицинской помощи Лиана Аминева рассказала о работе санитарной авиации. Для эвакуации пациентов используют два вертолета «Ансат», в которых оборудовали медицинские модули и четыре реанимобиля.

— Перемещения бригад санавиации доступны в режиме онлайн. Специалисты районных и городских больниц могут связаться с диспетчерской службой для получения консультаций. А врачи РДКБ обсуждают сложные случаи с коллегами из ведущих федеральных медицинских центров. Решение об эвакуации пациента в Уфу принимают только в случаях, когда оказать необходимую помощь на месте невозможно, а перемещение не связано с дополнительными угрозами жизни и здоровью, — рассказала Лиана Аминева.

В учреждении постоянно дежурят врач-реаниматолог, хирург, травматолог, нейрохирург. При клинике действует и Центр катамнеза.

«Работы провели при поддержке благотворительного фонда и депутата Госдумы России Натальи Орловой. Благодарю всех причастных к этому доброму делу. РДКБ — флагман детской медицины в Башкортостане, здесь работают лучшие врачи, которые обладают высочайшими компетенциями. И мы стараемся непрерывно совершенствовать нашу детскую больницу, улучшать ее материальную базу. Один из существенных моментов — развитие санитарной авиации. У нас большая республика, и помощь порой требуется незамедлительно, счет может идти на минуты. Речь не только о транспорте, но и о грамотной организации этой работы. Этот вопрос мы тоже сегодня обсудили», — написал глава республики на своей странице в соцсетях.

Фото: сайт главы РБ

Автор:Жанна МИРОНОВА
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