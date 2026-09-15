В Башкирии усилят работу по предотвращению распространения ВИЧ

По словам главы республиканского кабмина Андрея Назарова, несмотря на то, что эпидситуация по ВИЧ‑инфекции на текущий момент в Башкирии характеризуется как стабильная, для достижения кардинального перелома требуется существенное усиление межведомственного взаимодействия. Поскольку ВИЧ‑инфекция – это социально значимое заболевание, которое влияет на стабильность экономики и демографии.

Одной из важнейших задач Стратегии является охват населения скринингом на ВИЧ‑инфекцию. Качество скрининга и своевременное выявление ВИЧ‑инфекции способствуют началу раннего лечения и уменьшению рисков перехода в глубокий иммунодефицит. Целевой показатель скрининга на ВИЧ ежегодно увеличивается, и в 2026 году должен составить 35% населения.

Как известно, пути передачи ВИЧ: в 93% случаев — половой, в 6% — через кровь, в 1% — от матери к ребе нку. В регионе идет системная работа по расширению охвата населения бесплатным и анонимным тестированием, повышению доступности современной антиретровирусной терапии и снижению перинатальной передачи вируса.

«Специализированную медпомощь ВИЧ‑инфицированным жителям оказывает Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями. Центр имеет филиалы в Кумертау и Стерлитамаке, а также межрайонные филиалы в Сибае и Белорецке. Работа специалистов центра неоднократно отмечена дипломами на Всероссийском конкурсе «Лучший СПИД‑центр». В нынешнем году центр получил сертификат соответствия системы менеджмента качества стандарту ISO 7101:2023», — сообщил министр здравоохранения РБ Айрат Рахматуллин.

Важная часть работы по борьбе с распространением вируса – это социальная профилактика. Поэтому в республике регулярно проводятся профилактические мероприятия, в том числе через СМИ и интернет‑ресурсы, организуются акции совместно с Российским Красным Крестом, общественными организациями и работодателями.

Премьер‑министр башкирского правительства Башкортостана поручил участникам заседания сконцентрироваться также на информационно‑просветительской работе, чтобы у населения сформировалось ответственное отношение к своему здоровью. Отметив, что необходимо активно вовлекать в эту деятельность некоммерческие организации и институты гражданского общества.

Также региональному минздраву поручено совместно с минпросвещения, минтруда, минспорта и министерством молодежной политики разработать и межведомственный план информационно‑просветительских мероприятий с обязательным охватом образовательных организаций, муниципалитетов, предприятий и средств массовой информации.

Фото: сайт pravitelstvorb.ru.