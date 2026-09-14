В 2027 году в Башкирии пройдёт Международный форум «Здравница»

В Башкирии работают восемь санаториев, учредителем которых является республика. Их общий коечный фонд — более 3 300 мест. Наталья Полянская отметила, что санаторно-курортный комплекс региона обеспечил рост налоговых доходов в бюджеты всех уровней. Налог на добавленную стоимость увеличился почти вдвое и составил порядка 90 млн рублей.

Директор санатория «Красноусольск» Рамиль Бадретдинов сообщил, что в здравнице открыли единый лечебно-диагностический комплекс площадью 2,2 тысячи кв.м. В планах — к началу 2027 года увеличить номерной фонд до 607 койко-мест. Кроме того, в учреждении разработали план по оказанию безвозмездной помощи Красноусольскому детскому санаторию.

Главный врач Красноусольского детского санатория Зульфира Юлдашбаева отметила, что учреждение ежегодно принимает более пяти тысяч детей с заболеваниями пищеварительной системы, кожи и опорно-двигательного аппарата. В его структуре — пять детских отделений на 310 коек и блок «Мать и дитя» на 75 мест. За последние два года за счет дохода от платной деятельности закупили современное медицинское оборудование, обновили мебель в палатах и холлах, оборудовали зоны для отдыха, провели работы по благоустройству территории.

Глава Башкортостана поблагодарил руководителей санаториев республики за эффективную работу.

— Каждый оздоровительное учреждение имеет свою программу модернизации, в этом вопросе отстающих у нас практически нет. Важно понимать, что у отдыхающих с каждым разом повышаются требования к питанию и условиям проживания, оказываемым услугам, — подчеркнул Радий Хабиров. — У нас также есть 10 детских санаториев, которые находятся на балансе Минздрава республики. Все они в разном состоянии. И здесь тоже нужно навести порядок. Поэтому прошу наше Минземимущество выступить в этом вопросе неким локомотивом, как в случае с «Красноусольском».

Фото: санаторий «Красноусольск»