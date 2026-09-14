+8 °С
Облачно
ВКOKДЗЕНTelegramМАХ
Здоровье
14 Сентября , 13:15

В 2027 году в Башкирии пройдёт Международный форум «Здравница»

В 2027 году Уфа примет Международный форум «Здравница», который объединит представителей санаториев из разных регионов и стран, рассказала министр земельных и имущественных отношений Башкирии Наталья Полянская на оперативном совещании в правительстве республики.

В 2027 году в Башкирии пройдёт Международный форум «Здравница»В 2027 году в Башкирии пройдёт Международный форум «Здравница»
В 2027 году в Башкирии пройдёт Международный форум «Здравница»

В Башкирии работают восемь санаториев, учредителем которых является республика. Их общий коечный фонд — более 3 300 мест. Наталья Полянская отметила, что санаторно-курортный комплекс региона обеспечил рост налоговых доходов в бюджеты всех уровней. Налог на добавленную стоимость увеличился почти вдвое и составил порядка 90 млн рублей.

Директор санатория «Красноусольск» Рамиль Бадретдинов сообщил, что в здравнице открыли единый лечебно-диагностический комплекс площадью 2,2 тысячи кв.м. В планах — к началу 2027 года увеличить номерной фонд до 607 койко-мест. Кроме того, в учреждении разработали план по оказанию безвозмездной помощи Красноусольскому детскому санаторию.

Главный врач Красноусольского детского санатория Зульфира Юлдашбаева отметила, что учреждение ежегодно принимает более пяти тысяч детей с заболеваниями пищеварительной системы, кожи и опорно-двигательного аппарата. В его структуре — пять детских отделений на 310 коек и блок «Мать и дитя» на 75 мест.  За последние два года за счет дохода от платной деятельности закупили современное медицинское оборудование, обновили мебель в палатах и холлах, оборудовали зоны для отдыха, провели работы по благоустройству территории.

Глава Башкортостана поблагодарил руководителей санаториев республики за эффективную работу.

— Каждый оздоровительное учреждение имеет свою программу модернизации, в этом вопросе отстающих у нас практически нет. Важно понимать, что у отдыхающих с каждым разом повышаются требования к питанию и условиям проживания, оказываемым услугам, — подчеркнул Радий Хабиров. — У нас также есть 10 детских санаториев, которые находятся на балансе Минздрава республики. Все они в разном состоянии. И здесь тоже нужно навести порядок. Поэтому прошу наше Минземимущество выступить в этом вопросе неким локомотивом, как в случае с «Красноусольском».

Фото: санаторий «Красноусольск»

Автор:Жанна МИРОНОВА
Читайте нас

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru