+11 °С
Облачно
ВКOKДЗЕНTelegram
Здоровье
12 Сентября , 03:30

В Уфе 55-летний юбилей отметила детская стоматполиклиникиа № 3

Благотворительный концерт в честь юбилейной даты уфимской детской стоматорганизации состоялся в Башкирской государственной филармонии имени Хусаина Ахметова, в котором приняли участие представители власти, профильных ведомств и деятели культуры.

В Уфе 55-летний юбилей отметила детская стоматполиклиникиа № 3В Уфе 55-летний юбилей отметила детская стоматполиклиникиа № 3
В Уфе 55-летний юбилей отметила детская стоматполиклиникиа № 3

Инициатором и вдохновителем мероприятия выступил коллектив под руководством главного внештатного детского стоматолога Минздрава РБ, главного внештатного детского специалиста Минздрава России в ПФО по специальности «Стоматология», главврача детской стоматполиклиники № 3 города и члена Общественного совета при МВД по РБ Риммы Ганиевой.

Приветствуя гостей, руководитель лечебного учреждения-юбиляра подчеркнула, что забота о юных пациентах, особенно с ограниченными возможностями здоровья, — это общая социальная миссия, которая выходит далеко за рамки врачебного долга. Главврач также отметила, что для ДСП № 3 города Уфы инклюзия является приоритетом. Здесь регулярно организуются выездные бригады в хосписы и интернаты, внедряются принципы «Доступной среды», а для маленьких жителей отдаленных районов республики работает мобильный стоматкомплекс «Тулпар».

Не случайно в концертной программе, с которой выступили на сцене филармонии уфимские творческие коллективы, приняли участие и дети с особенностями развития. Их выступления придали юбилейному вечеру теплую атмосферу.

«Для нашего коллектива юбилей стал не просто датой, а отправной точкой для новых свершений. В планах у нас — укреплять службу детской стоматологии республики. И продвигать инновационные идеи. Обобщенная практика пригодится всем российским детским стоматологам, с которыми мы находимся постоянно на связи. В частности, Башкорстостан — лидер по развитию школьной стоматологии в России.

Конечно, без помощи руководства республики, содействия региональных минздрава и минпросвещения нам бы не удалось добиться такого уровня. Процесс поддерживается руководством республики, идет весомый вклад в развитие нашей отрасли, поскольку есть понимание ее важности», — подчеркнула Римма Ганиева.

Фото: ДПС № 3 г. Уфы.

В Уфе 55-летний юбилей отметила детская стоматполиклиникиа № 3
В Уфе 55-летний юбилей отметила детская стоматполиклиникиа № 3
В Уфе 55-летний юбилей отметила детская стоматполиклиникиа № 3
Автор:Нэдда ПУХАРЕВА
Читайте нас

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru