В Уфе 55-летний юбилей отметила детская стоматполиклиникиа № 3

Инициатором и вдохновителем мероприятия выступил коллектив под руководством главного внештатного детского стоматолога Минздрава РБ, главного внештатного детского специалиста Минздрава России в ПФО по специальности «Стоматология», главврача детской стоматполиклиники № 3 города и члена Общественного совета при МВД по РБ Риммы Ганиевой.

Приветствуя гостей, руководитель лечебного учреждения-юбиляра подчеркнула, что забота о юных пациентах, особенно с ограниченными возможностями здоровья, — это общая социальная миссия, которая выходит далеко за рамки врачебного долга. Главврач также отметила, что для ДСП № 3 города Уфы инклюзия является приоритетом. Здесь регулярно организуются выездные бригады в хосписы и интернаты, внедряются принципы «Доступной среды», а для маленьких жителей отдаленных районов республики работает мобильный стоматкомплекс «Тулпар».

Не случайно в концертной программе, с которой выступили на сцене филармонии уфимские творческие коллективы, приняли участие и дети с особенностями развития. Их выступления придали юбилейному вечеру теплую атмосферу.

«Для нашего коллектива юбилей стал не просто датой, а отправной точкой для новых свершений. В планах у нас — укреплять службу детской стоматологии республики. И продвигать инновационные идеи. Обобщенная практика пригодится всем российским детским стоматологам, с которыми мы находимся постоянно на связи. В частности, Башкорстостан — лидер по развитию школьной стоматологии в России.

Конечно, без помощи руководства республики, содействия региональных минздрава и минпросвещения нам бы не удалось добиться такого уровня. Процесс поддерживается руководством республики, идет весомый вклад в развитие нашей отрасли, поскольку есть понимание ее важности», — подчеркнула Римма Ганиева.

Фото: ДПС № 3 г. Уфы.