Врач из Уфы напомнила о последствиях злоупотребления алкоголем

Главная цель — привлечь внимание к серьезным рискам для здоровья и общества, связанным с употреблением спиртного. Минздрав подчеркивает, что безопасных доз алкоголя не существует: даже умеренное, но регулярное употребление наносит вред.

Главный внештатный психиатр-нарколог республики Татьяна Старостина напомнила о вреде алкоголя и о последствиях, к которым ведет его употребление.

— Более 200 заболеваний связано со злоупотреблением алкоголя, его вклад в возникновение различных заболеваний варьируется от 5 до 75процентов, — отметила она. — Страдает центральная нервная система, на фоне интоксикации (похмелья) падает умственная и физическая работоспособность. Со временем развиваются необратимые поражения печени (цирроз, жировой гепатоз), гастрит, ишемическая болезнь сердца, снижение иммунитета и даже онкологические заболевания. У большинства алкоголиков выявляются личностные и поведенческие нарушения.

Потребление алкоголя также способствует росту преступности, травматизма, дорожно-транспортных происшествий и бытового насилия.

Частыми причинами начала систематического употребления алкоголя являются нестабильное психоэмоциональное состояние, депрессивное настроение, повышенная тревожность. В России существуют региональные и муниципальные службы и фонды оказания психологической помощи, в том числе работающие бесплатно, анонимно, онлайн.

Фото: Артур СМОЛОВ