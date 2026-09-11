«Поезд здоровья» выявил редкое заболевание в Хайбуллинском районе Башкирии

Женщина жаловалась на опущение век, усиливающееся во второй половине дня, нарастающую слабость в руках и ногах, затруднение при ходьбе. Эти симптомы беспокоили уже несколько лет, она призналась, что больше не может работать и выполнять домашние обязанности.

Врач принял решение о госпитализации пациентки в РКБ им. Г.Г. Куватова. После обследования в больнице ей был выставлен диагноз: миастения, генерализованная форма.

Это серьезное заболевание: прогрессирующая мышечная слабость может привести к нарушению глотания, а в критических случаях — даже к сбоям дыхания. Без своевременного лечения пациент рискует остаться полностью обездвиженным. Диагностика миастении затруднена тем, что ее симптомы могут быть схожи с проявлениями других неврологических заболеваний, а клиническая картина часто носит волнообразный характер.

На консилиуме было принято решение о проведении плазмафереза — процедуры очищения крови от токсинов и агрессивных антител. После лечения наступило улучшение.

— Подходит к концу акция «Поезд здоровья», реализуемая в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Итоги еще предстоит подвести, но мы уже видим результаты: большое количество реально спасенных жизней. Своевременный прием у узкого специалиста и правильная маршрутизация позволяют выявлять тяжелые заболевания на ранних стадиях и начинать лечение без промедления, — написал министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин на своей странице в соцсетях.

Фото: Ильгиз РАФИКОВ