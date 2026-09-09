+14 °С
Облачно
ВКOKДЗЕНTelegram
Здоровье
9 Сентября , 12:45

Санитарная авиация Башкирии совершила 110 вылетов с начала года

Санавиация работает по всей республике, обеспечивая экстренную доставку пациентов в профильные медицинские организации для оказания специализированной медпомощи.

Санитарная авиация Башкирии совершила 110 вылетов с начала годаСанитарная авиация Башкирии совершила 110 вылетов с начала года
Санитарная авиация Башкирии совершила 110 вылетов с начала года

За 8 месяцев 2026 года эвакуированы 46 детей, 16 беременных женщин и 54 взрослых пациента. Это стало возможным благодаря  реализации целей национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Санитарная авиация позволяет сократить время транспортировки до минимума, что критически важно при травмах, инфарктах, инсультах и других угрожающих жизни состояниях.

— Каждый вылет — это повышенная ответственность. Особенно когда речь идет об эвакуации детей или беременных женщин в критическом состоянии. Санавиация позволяет нам быть рядом с пациентом в самый нужный момент, где бы он ни находился, — отметил заведующий центром эвакуации и отделением экстренной консультативной медицинской помощи Вадим Галиахметов.

Фото: минздрав РБ

Автор:Жанна МИРОНОВА
Читайте нас

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru