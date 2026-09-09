Санитарная авиация Башкирии совершила 110 вылетов с начала года

За 8 месяцев 2026 года эвакуированы 46 детей, 16 беременных женщин и 54 взрослых пациента. Это стало возможным благодаря реализации целей национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Санитарная авиация позволяет сократить время транспортировки до минимума, что критически важно при травмах, инфарктах, инсультах и других угрожающих жизни состояниях.

— Каждый вылет — это повышенная ответственность. Особенно когда речь идет об эвакуации детей или беременных женщин в критическом состоянии. Санавиация позволяет нам быть рядом с пациентом в самый нужный момент, где бы он ни находился, — отметил заведующий центром эвакуации и отделением экстренной консультативной медицинской помощи Вадим Галиахметов.

Фото: минздрав РБ