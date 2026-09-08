В Башкирии «Поезд здоровья» помог выявить более 9000 заболеваний

«Поезда здоровья» объезжают всю республику в рамках программы «Здоровая республика — здоровый регион», проходящей по поручению главы республики Радия Хабирова и реализуемой благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь».

Всего специалисты провели 179573 приема и 48092 обследования, в том числе 23768 флюорографий, 14115 маммографий, 10209 УЗИ.

Врачи впервые выявили у пациентов 9462 заболевания, в том числе подозрений на социально значимые заболевания — 3766. У 192 пациентов заподозрены злокачественные новообразования, у 2938 — заболевания, характеризующиеся повышением артериального давления, у 636 — сахарный диабет. Все они направлены на дообследование и лечение в медцчреждения республики.

Фото: Ильгиз РАФИКОВ