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7 Сентября , 05:45

В Башкирии начали прививать жителей от гриппа

В России началась вакцинация от гриппа. Вакцины уже доставлены в регионы, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на ВЭФ-2026.

В Башкирии начали прививать жителей от гриппаВ Башкирии начали прививать жителей от гриппа
В Башкирии начали прививать жителей от гриппа

В этом году вакцины полностью обновили, теперь они защитят от  двух типов вируса А («Миссури» и «Дарвин») и одного типа B («Токио»)».

Врачи рекомендуют пройти вакцинацию до конца октября. Иммунная защита после прививки сохраняется 8-12 месяцев.

В этом сезоне планируется привить до 60% населения страны и не менее 75% граждан из групп риска, сообщили в минздраве Башкирии. В первую очередь привьют детей и граждан старше 60 лет.

Прививку можно сделать в поликлинике по месту регистрации или прикрепления. Для этого нужно записаться через портал «Госуслуги», по телефону горячей линии 122 либо через участкового терапевта.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ

Автор:Жанна МИРОНОВА
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