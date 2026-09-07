В Башкирии начали прививать жителей от гриппа

В этом году вакцины полностью обновили, теперь они защитят от двух типов вируса А («Миссури» и «Дарвин») и одного типа B («Токио»)».

Врачи рекомендуют пройти вакцинацию до конца октября. Иммунная защита после прививки сохраняется 8-12 месяцев.

В этом сезоне планируется привить до 60% населения страны и не менее 75% граждан из групп риска, сообщили в минздраве Башкирии. В первую очередь привьют детей и граждан старше 60 лет.

Прививку можно сделать в поликлинике по месту регистрации или прикрепления. Для этого нужно записаться через портал «Госуслуги», по телефону горячей линии 122 либо через участкового терапевта.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ