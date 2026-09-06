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Здоровье
6 Сентября , 12:56

В Башкирии запустили первого в России робота-доставщика компонентов крови

Это хороший пример цифровой трансформации, сообщил в соцсетях министр здравоохранения Айрат Рахматуллин.

Айрат Рахматуллин ВК.Айрат Рахматуллин ВК.
Фото:Айрат Рахматуллин ВК.

«До сих пор на каждую заявку на компоненты крови нужен был отдельный сотрудник. Робот-доставщик позволяет высвободить ресурсы и работает быстрее», — пояснил руководитель ведомства.

До этого в республике были введены электронные медкарта и рецепт, запись через портал, единая информационная система, цифровой ФАП и телемедицина. В медицину уже интегрированы робот-хирург, ИИ-описание рентгенологических изображений.

«Сейчас смотрим, какие еще маршруты и процессы можно переосмыслить и перестроить ради повышения эффективности», — подчеркнул Айрат Рахматуллин.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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