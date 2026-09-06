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Здоровье
6 Сентября , 11:39

В Башкирии «поезда здоровья» побывают ещё в пяти районах

Акция «Здоровая республика — здоровый регион» завершается, сообщили в минздраве.

Объясняем. Башкортостан.Объясняем. Башкортостан.
Фото:Объясняем. Башкортостан.

На предстоящей неделе, с 7 по 11 сентября, «поезда здоровья» будут работать в Хайбуллинском, Салаватском, Дуванском, Бирском и Шаранском районах.

Прием врачи ведут бесплатно, в порядке живой очереди. С собой нужно иметь паспорт и полис ОМС.

С начала года в «поездах здоровья» обследовали 223 участника СВО и 1 917 членов их семей. Всего мобильные бригады провели 179 573 приемов и 48 092 обследования.

Диагностировано 9 462 заболевания, в том числе 3 766 социально значимых. Пациенты направлены на дообследование и лечение.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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