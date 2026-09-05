В Башкирии мать получила датчик для ребёнка-инвалида с помощью прокуратуры

Шестнадцатилетний сын женщины страдает сахарным диабетом, является инвалидом и по жизненным показаниям ему необходимо измерять уровень сахара в крови датчиком системы непрерывного мониторинга глюкозы.

Однако рецепты на медицинский прибор находились на отсроченном обслуживании, ребенок свыше двух месяцев им не обеспечивался, и мать приобретала их на собственные средства.

Прокуратура обратилась в интересах несовершеннолетнего в суд с исковым заявлением о возмещении расходов, затраченных на приобретение расходных материалов.

Суд удовлетворил требования прокуратуры, обязав ответчика возместить денежные средства и компенсацию морального вреда матери ребенка на общую сумму 24 тысячи рублей.

Решение суда исполнено, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Фото: Николай КОНСТАНТИНОВ.