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3 Сентября , 06:55

В Башкирии стало меньше пострадавших от укусов клещей

С начала эпидсезона за помощью в связи с укусами клещей обратилось 6749 жителей республики. Это на 69,1% меньше, чем в прошлом году, сообщили в Роспотребнадзоре республики.

В Башкирии стало меньше пострадавших от укусов клещейВ Башкирии стало меньше пострадавших от укусов клещей
В Башкирии стало меньше пострадавших от укусов клещей

Несмотря на такую положительную динамику, нужно сохранять бдительность: клещи все еще активны. А если осень будет теплой, эти паразиты могут представлять опасность до самого ноября.

Специалисты напомнили, как обезопасить себя от укусов клещей. При посещении леса, парка или любого другого места, где встречаются клещи, следует надевать светлую закрытую одежду, заправлять брюки в носки или сапоги, а также использовать репелленты и акарицидные средства для обработки одежды. Обрабатывать специальными средствами защиты нужно и домашних животных.

После возвращения домой осмотрите себя. При обнаружении клеща удалите его выкручивающими движениями, обработайте рану антисептиком и немедленно сдайте паразита на исследование.

В Уфе это можно сделать в Центре гигиены и эпидемиологии по адресу: ул.Шафиева,7

Фото: Елена ГРЕЗНЕВА

Автор:Жанна МИРОНОВА
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