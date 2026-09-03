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Здоровье
3 Сентября , 12:00

Медики Башкирии рассказали о важности ЗОЖ для детей

С 31 августа по 6 сентября 2026 года минздрав России проводит Неделю продвижения здорового образа жизни среди детей.

Медики Башкирии рассказали о важности ЗОЖ для детейМедики Башкирии рассказали о важности ЗОЖ для детей
Медики Башкирии рассказали о важности ЗОЖ для детей

Главная цель — помочь детям и подросткам сформировать полезные привычки, а также привлечь внимание родителей и педагогов к вопросам детского здоровья. Неделю организуют в преддверии нового учебного года, это хороший повод напомнить о важности сохранения здоровья с юных лет.

Здоровье ребенка закладывается с самого раннего возраста. Здоровый образ жизни — это не строгие ограничения и запреты, а ежедневные простые привычки: полноценный сон, рациональное питание, достаточная физическая активность, соблюдение режима дня, личная гигиена, эмоциональное благополучие и безопасная окружающая среда.

— Сегодня из школы выходят здоровыми всего 10% выпускников. По числу заболеваний у школьников лидируют органы пищеварения. На втором месте — снижение остроты зрения, на третьем — патология опорно-двигательного аппарата. Еще одна проблема — это рост употребления алкоголя и наркотических веществ, курение в возрастной группе детей до 14 лет, — рассказала врач-педиатр Алифа Юсупова. — Согласно данным ВОЗ, условия, влияющие на состояние каждой личности, таковы: образ жизни и питание —50%, генетика и наследственность — 20%; внешняя среда и природные условия — 20% и только 10% — здравоохранение. Это доказывает, что здоровье человека зависит в первую очередь от образа жизни. Важно воспитание с раннего детства здоровых привычек и навыков, чистая окружающая среда, отказ от курения, употребления наркотиков и алкоголя, а также правильное питание, физическая активность и гигиена организма.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ

Автор:Жанна МИРОНОВА
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