Радий Хабиров попросил жителей Башкирии быть внимательными к своему здоровью

«Для тех, кому всегда некогда позаботиться о своем здоровье, кто все время на работе и по другим уважительным причинам откладывает поход к врачу, мы придумали выход. Два вечера в июле и два в августе врачи и медсестры по всей республике принимали пациентов в нерабочие часы, за что им огромное спасибо», — сообщил Радий Хабиров.

Диспансеризацию в таком формате уже прошли 3236 человек, профилактические медосмотры — еще 515. В результате было выявлено более тысячи заболеваний, в том числе более 600 хронических. Почти 900 человек отправили на дальнейшее обследование.

«Думаю, никто не сомневается, что следить за здоровьем важно. Мы со своей стороны создаем все условия для того, чтобы это было возможным. Строим и ремонтируем поликлиники, ФАПы, врачебные амбулатории. Отправляем в отдаленные села «поезда здоровья». Всеми силами решаем кадровые вопросы. Поэтому прошу всех — будьте внимательны к себе и своим близким. А если еще не были на диспансеризации, но вам она в этом году положена, обязательно запишитесь. «Ночная» завершилась, но в рабочие часы вас готовы принять все наши учреждения первичного звена», — рассказал глава республики и напомнил, что по закону для прохождения диспансеризации работникам положен выходной.

Фото: Ильгиз РАФИКОВ