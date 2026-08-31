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Здоровье
31 Августа , 05:45

«Поезда здоровья» приступили к работе ещё в пяти районах Башкирии

С 31 августа по 6 сентября «Поезда здоровья» посетят Хайбуллинский, Салаватский, Зианчуринский, Мишкинский и Шаранский районы Башкирии.

«Поезда здоровья» приступили к работе ещё в пяти районах Башкирии«Поезда здоровья» приступили к работе ещё в пяти районах Башкирии
«Поезда здоровья» приступили к работе ещё в пяти районах Башкирии

Передвижные медицинские комплексы посетят 17 сел и деревень в этих районах по программе «Здоровая республика — здоровый регион», сообщили в минздраве республики.

С начала этого года мобильные бригады уже провели 174 031 прием и 46 524 обследования, в том числе обследовано 213 участников СВО и 1847 членов их семей.

Врачи впервые выявили 9144 заболевания, в том числе 3590 социально значимых. Пациентов с подозрением на серьезные заболевания направили на дообследование и лечение. Врачи принимают без предварительной записи, в порядке живой очереди. Необходимо иметь при себе паспорт и полис обязательного медицинского страхования.

Акция проводится по поручению главы республики с 2019 года и реализуется в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Фото: Ильгиз РАФИКОВ

Автор:Жанна МИРОНОВА
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