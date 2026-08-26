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Здоровье
26 Августа , 05:35

В Башкирии диспансеризацию прошли 15 тысяч пожилых людей

За время месячника диспансеризации для граждан старше 65 лет обследование прошли 15563 жителя республики.

В Башкирии диспансеризацию прошли 15 тысяч пожилых людейВ Башкирии диспансеризацию прошли 15 тысяч пожилых людей
В Башкирии диспансеризацию прошли 15 тысяч пожилых людей

Диспансеризация проводится в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

В результате диспансеризации впервые выявлено 3422 заболевания, 3165 жителей взяты под диспансерное наблюдение. Кроме того, 602 человека направлены в Центры здоровья для получения дополнительных рекомендаций по сохранению и укреплению здоровья.

— Для граждан старше 65 лет программа диспансеризации включает выявление хронических заболеваний, оценку возрастных рисков, риска старческой астении, нарушений памяти и снижения физической активности. Эти обследования позволяют своевременно выявлять заболевания и факторы риска, корректировать образ жизни и назначать лечение, — рассказала главный врач Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Алиса Мамаева.

Для людей старше 65 лет проверка здоровья особенно важна, так как с возрастом повышается риск развития хронических заболеваний. Месячник диспансеризации пожилых завершен, но пройти профилактические обследования можно в поликлинике по месту прикрепления.

В поликлиниках еженедельно по вторникам с 8:00 до 10:00 действует «Час серебряного возраста» для пожилых, сообщила заведующая отделом Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Зиля Исмагилова.

Записаться на диспансеризацию и профилактический медицинский осмотр можно по телефону регистратуры или через call-центр поликлиники;  по единому телефону «122», доб. «2»; через сервис «Мое здоровье» на портале «Госуслуги»; с помощью приложения «К врачу» или чат-бот в мессенджере МAX.

Фото из аккаунта Радия ХАБИРОВА ВКонтакте

Автор:Жанна МИРОНОВА
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