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Здоровье
26 Августа , 11:35

Профсоюз медиков Башкирии вручил подарки будущим первоклассникам

Республиканский профсоюз работников здравоохранения изготовил две тысячи раскрасок «Герои в белых халатах» в подарок первоклассникам, чьи родители трудятся в сфере здравоохранения.

Профсоюз медиков Башкирии вручил подарки будущим первоклассникамПрофсоюз медиков Башкирии вручил подарки будущим первоклассникам
Профсоюз медиков Башкирии вручил подарки будущим первоклассникам

— Для нас важно поддерживать не только самого работника, но и его семью. Первый класс — большое событие для ребенка и родителей, поэтому хочется, чтобы этот день запомнился как добрый и радостный. Такие инициативы объединяют профсоюзные организации и показывают, что профсоюз рядом с человеком не только на рабочем месте, — отметил председатель регионального отделения профсоюза Рауль Халфин.

Подарки первоклассникам в этом году подготовили и многие первичные профсоюзные организации. Школьные наборы получили более 100 будущих первоклассников из Стерлитамака, 38 — из Сибая, 50 — из Нефтекамска и Агидели, а также 42 ребенка сотрудников Центра скорой медицинской помощи и МК и 9 — Республиканского центра по профилактике СПИДа.

В Исянгуловской ЦРБ будущих школьников пригласили на праздничную встречу и вручили канцелярские наборы. В Миякинской ЦРБ профком вместе с администрацией присоединился благотворительной акции «Помоги собраться в школу». Собранные во время акции канцтовары 24 августа передали в Службу семьи Миякинского района. В других медицинских организациях также запланированы праздничные мероприятия для будущих первоклассников.

Во многих медицинских организациях республики по инициативе профсоюза коллективными договорами предусмотрен оплачиваемый выходной день для родителей первоклассников.

Кроме того, совместно с партнером Республиканского профсоюза работников здравоохранения, компанией «Рэмос», для детей медиков подготовлены две тысячи бесплатных SIM-карт с выгодным тарифом «Профсоюзный» и месяцем бесплатной связи.

Фото предоставлено Республиканским профсоюзом работников здравоохранения

Профсоюз медиков Башкирии вручил подарки будущим первоклассникам
Профсоюз медиков Башкирии вручил подарки будущим первоклассникам
Профсоюз медиков Башкирии вручил подарки будущим первоклассникам
Автор:Жанна МИРОНОВА
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