Профсоюз медиков Башкирии вручил подарки будущим первоклассникам

— Для нас важно поддерживать не только самого работника, но и его семью. Первый класс — большое событие для ребенка и родителей, поэтому хочется, чтобы этот день запомнился как добрый и радостный. Такие инициативы объединяют профсоюзные организации и показывают, что профсоюз рядом с человеком не только на рабочем месте, — отметил председатель регионального отделения профсоюза Рауль Халфин.

Подарки первоклассникам в этом году подготовили и многие первичные профсоюзные организации. Школьные наборы получили более 100 будущих первоклассников из Стерлитамака, 38 — из Сибая, 50 — из Нефтекамска и Агидели, а также 42 ребенка сотрудников Центра скорой медицинской помощи и МК и 9 — Республиканского центра по профилактике СПИДа.

В Исянгуловской ЦРБ будущих школьников пригласили на праздничную встречу и вручили канцелярские наборы. В Миякинской ЦРБ профком вместе с администрацией присоединился благотворительной акции «Помоги собраться в школу». Собранные во время акции канцтовары 24 августа передали в Службу семьи Миякинского района. В других медицинских организациях также запланированы праздничные мероприятия для будущих первоклассников.

Во многих медицинских организациях республики по инициативе профсоюза коллективными договорами предусмотрен оплачиваемый выходной день для родителей первоклассников.

Кроме того, совместно с партнером Республиканского профсоюза работников здравоохранения, компанией «Рэмос», для детей медиков подготовлены две тысячи бесплатных SIM-карт с выгодным тарифом «Профсоюзный» и месяцем бесплатной связи.

Фото предоставлено Республиканским профсоюзом работников здравоохранения