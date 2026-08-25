От «красных зон» до математической элиты

На прошедшем пленарном заседании Республиканского августовского совещания по образованию в фокусе внимания главы Башкирии Радия Хабирова и сотен педагогов были не только итоги ЕГЭ и количество новых школ, но и безопасность детей, воспитание патриотов и возвращение учителю высокого статуса.

Новая помощница учителя

Перед началом официальной части в фойе Городского дворца культуры Ишимбая развернулась выставка педагогических инноваций. Здесь, например, представили новую «Карту учителя». Разработанная на базе экосистемы карты жителя Башкортостана «Алға», она превращает «кошелек» педагога в мультифункциональный цифровой пропуск. Оплата обедов, вход в музеи и спорткомплексы, скидки у партнеров, доступ к профильным семинарам и даже проход в родную школу — теперь все это можно сделать одним касанием.

Радий Хабиров, оценив новинку, заметил, что вслед за успешным опытом внедрения «Карты школьника» регион делает логичный шаг, упрощая жизнь педагога.

Безопасность под прицелом ИИ

Технологии на службе безопасности — еще один тренд, заданный на совещании. Главе региона презентовали систему «АРТА» — на базе искусственного интеллекта, которая уже прошла обкатку в школах Салавата. ИИ способен сканировать обстановку и выявлять потенциально опасные события, а операторы в центре мониторинга получают сигнал для мгновенного реагирования.

— В начале года мы приняли решение о дополнительных мерах безопасности, — отметил Радий Хабиров, выступая на пленарном заседании. — 159 школ переведены на двухрежимную охрану. Назначили ответственных из числа заместителей директоров, освободили их от лишней нагрузки и ввели ежемесячную региональную доплату в 30 тысяч рублей.

Однако, как прозвучало в докладе заместителя министра внутренних дел по РБ Артура Сайфуллина, до полного спокойствия еще далеко. Спикер озвучил результаты масштабных рейдов, прошедших с 16 июля по 14 августа. Комиссии проверили 302 образовательных объекта. Итог тревожный: 166 нару­шений.

В «красной зоне» оказались системы жизнеобеспечения школ. Где-то молчит тревожная кнопка, где-то не работают металлодетекторы и камеры видеонаблюдения. Претензии есть к ограждениям по периметру. А подходы к 692 учебным заведениям и 387 детсадам не соответствуют дорожным нормативам. Не хватает «лежачих полицейских», освещения и предупреждающих знаков.

Главам администраций и директорам школ вынесено 268 предостережений. Срок исправления — до первого звонка.

Хорошо забытое старое

Не осталась без внимания и воспитательная составляющая. Министр просвещения Башкирии Ильдар Мавлетбердин анонсировал пилотный проект, который стартует в десяти школах республики. Ученикам со второго по восьмой класс начнут выставлять оценки за поведение по трехуровневой шкале: «образцовое», «допустимое» и «недопустимое». Впрочем, они не повлияют на успеваемость, успокоил министр.

В эксперименте участвуют уфимские школы №№ 79, 104, 105, республиканские полилингвальные гимназии №№ 1 и 2, а также школы №№ 1, 2, 32, гимназия № 4 и лицей № 1 Стерлитамака. Эта работа стартует уже 1 сентября по поручению президента страны Владимира Путина.

Опора на героев

Особый эмоциональный акцент сделали на кадровом потенциале. Сегодня в школах Башкирии трудятся 24 ветерана специальной военной операции. Это те, кто вернулся с передовой к школьной доске, чтобы учить и воспитывать детей на своем примере.

— Это наша опора. У них правильная система координат, — подчеркнул Радий Хабиров.

Один из них — преподаватель основ безопасности и защиты Родины из сибайской полилингвальной гимназии № 3 Эдуард Бикташев — выступил с трибуны. Он призвал активнее вовлекать школьников в патриотические соревнования по типу «Зарницы 2.0», а также отметил отличную базу парка «Патриот», выразив надежду на появление подобного центра в Зауралье. Глава республики заверил, что работа в этом направлении уже ведется сразу в нескольких районах.

Цифры успеха и стройки века

Помимо организационных моментов на совещании традиционно отметили достижения республиканской системы образования. В 2026 году выпускники Башкирии улучшили свои позиции в ЕГЭ: количество стобалльных работ выросло со 159 до 210. А ученик из Стерлитамака Руслан Аминов привез серебро с Международной экономической олимпиады в Китае.

Но главные амбиции региона устремлены в будущее. Радий Хабиров доложил о масштабном строительстве: четыре новые школы уже достроены (включая флагманскую на 2200 мест в Кузнецовском Затоне Уфы), еще четыре откроются до конца года.

Главная точка роста — Республиканский математический лицей-интернат в Уфе.

— Нас поддержал президент России Владимир Путин. Мы создадим школу для одаренных детей, а попечительский совет я возглавлю лично, — заявил Радий Хабиров. — Отбор учеников начнется в октябре, а 1 сентября 2027 года лицей откроет двери для математической элиты страны.

К этому моменту в Уфе заработает и главный корпус межвузовского кампуса на четыре тысячи мест. По замыслу главы региона, это станет аргументом для абитуриентов оставаться в родных вузах.

Медаль за педагогический труд

Республика сохраняет и курс на поддержку учителей. Глава региона напомнил о действии программы «Земский учитель», грантов для молодых директоров и санаторно-курортном лечении для педагогов, которым уже воспользовалась тысяча учителей.

— Указом президента учителя получили особый статус, — напомнил Радий Хабиров. — Сегодня я подпишу указ о региональных мерах, включая учреждение новой государственной награды — медали за педагогическую деятельность. Мы обязаны вернуть учителю уважение общества.

Завершая совещание, Радий Хабиров вручил государственные награды лучшим педагогам и еще раз акцентировал внимание на общей миссии: «Республика делает все для победы. Для вас, педагоги, это забота о детях наших воинов, особенно — о детях погибших бойцов. Это очень ответственная миссия».