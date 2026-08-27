Алла ГУСЕВА: «Мне хочется верить, что герои есть»

Это утро у Аллы-мамы выдалось особенно нервным: сын жестко отказывался идти в детский сад. Проблема, в принципе, была не новая, но сегодня Алле показалось, что все возможные средства самопомощи она уже перепробовала.

Раньше ей удавалось по дороге отвлечь сына сказками, но теперь они казались ему скучными, рассказы о науке ребенка тоже не увлекли — слишком сложно. И вдруг Алла подумала об интересной книге, которую начала читать вчера вечером, — «На юг! К Земле Франца-Иосифа!» Валериана Альбанова. «А что, если... — подумала Алла и начала рассказывать сыну описанную в ней историю полярного похода.

От утренней сказки — к большому проекту

Мальчик заинтересовался, и мама стала каждое утро рассказывать сыну отрывки из дневников знаменитого полярника, которые она читала вечером. И вдруг стало очевидно: у этой истории нет возрастной категории, она интересна всем!

Эта история для сценариста Аллы Гусевой превратилась в многолетний творческий путь. Когда она поделилась ею с коллегой, режиссером и сценаристом Александром Карпиловским (снимавшим популярные «Елки», «Граница. Таежный роман», «Ландыши. Такая нежная любовь»), он очень удивился: почему ее еще никто не снял? Но в кино все имеет свой срок. «Моему сыну уже паспорт получать, а мы еще в пути», — говорит Алла Гусева с улыбкой. И радоваться есть чему: проект фильма по книге в этом году обрел реальные очертания. У команды появился продюсер, которому сценарист доверяет, — Андрей Гуркин, работавший над картинами «Красный шелк» и «Мирный атом».

— Мы завершили сценарий. Будем подавать его на конкурс Фонда кино, — рассказывает Гусева. — Фильмы такого масштаба невозможны без поддержки государства, можно снять что угодно — драму, детектив, но исторический фильм без поддержки не сделаешь.

Интересно, что параллельно над художественным фильмом об Альбанове работают и башкирские кинематографисты: с прошлого года творческая группа режиссера Булата Юсупова занимается проектом «Альбанов». Но Гусева и ее команда решили не конкурировать с нашими кинематографистами, а дополнять друг друга.

— Пусть Булат Юсупов делает «мужское» кино, а мы сделаем с женской точки зрения, чтобы, посмотрев один фильм, захотелось посмотреть другой, — говорит сценарист. — Жанр фильма — скорее всего приключения и мелодрама.

Под женским взглядом она подразумевает романтизированный ракурс.

— Меня иногда упрекают в том, что у меня розовые очки. Но это — моя вера в лучшее: мне хочется верить, что есть герои, есть сказка. И когда говорят, что этого в нашем мире не существует, я не соглашаюсь: ну как же нет, есть! Недавно в поезде перечитывала «Двух капитанов» и поняла, в чем волшебство истории лично для меня: с персонажем происходит очень много плохого, он постоянно кого-то теряет, но сохраняет такой запас надежды! И я вышла из поезда как подзаряженная батарейка! Может, это наше, женское свойство — вера в то, что герои существуют, но невозможно жить, думая, что нет высоких чувств, любви, дружбы, — уверена Алла Гусева.

Конфликт — не значит ссора

Главная задача российских кинематографистов — вернуть интерес зрителя к отечественным фильмам. Учитывая, что сейчас, в принципе, не так-то просто привлечь публику в кинотеатры, фильму нужен не только хороший сценарий и актерская игра, но и качественный визуал. Его, как рассказала сценарист, обеспечат высокопрофессиональная команда компьютерной графики и участие Андрея Гуркина. Главный продюсер проекта — выпускник операторского факультета ВГИКа и знает, что такое культура изображения.

Дрим-каст — так говорят в кино о тех актерах, которые, на взгляд постановщиков, идеально подходят на главные роли. Так, команда фильма видит в роли Ерминии Жданко, первой русской женщины, отправившейся в полярную экспедицию, актрису Евгению Леонову.

— Мы долго думали о штурмане. Хотелось, чтобы он был похож на реального Альбанова, и еще нам было важно, чтобы он вызывал ощущение надежности и спокойной силы, — мне лично этого как раз недостает в мире. И мы нашли такого актера, причем настолько похожего на свой прообраз, что ему даже грим не надо делать. А по поводу капитана у нас пока дебаты. На мой взгляд, это такой д’Артаньян, авантюрист, в хорошем смысле, — делится Гусева.

Работа с историческим материалом, подчеркивает она, не сводится к механическому переносу фактов на экран. Сцены строятся на конфликте, и эти конфликты порой рождаются из мелочей.

— Например, ты читаешь: «Обменял шоколад на починку ботинок товарищу», и думаешь: ага, вот это уже повод для конфликта. Конфликт — это ведь не всегда ссора, это возможность динамично выстроить сцену, — объясняет Гусева. — Я своим студентам говорю: нет конфликта — нет сцены. То есть то, как мы с вами бесконфликтно и прекрасно разговариваем, к сожалению, слушать будет скучно. Но вот если бы мы сейчас начали спорить, все окружающие повернулись бы с вопросом: а что здесь происходит?

— Помощь в работе оказали уфимский Музей полярников имени Валериана Альбанова и потомок сестры Мины Жданко. Самое сложное для меня как сценариста — что информации собрано очень много и я не могу ее всю вместить в сценарий.

Так что многое уйдет в режиссерскую работу. Но всю информацию мы бережно собираем, у нас уже есть большой атлас по героям, — говорит Гусева.

«Вот такой я оптимист»

Как становятся сценаристами, почему «розовые очки» и от каких заказов можно отказаться даже спустя годы? Во второй части нашего разговора Алла Гусева рассказала о своем пути и о том, почему она сознательно выбирает свет, а не темноту.

— Алла Сергеевна, как вы стали сценаристом?

— Я хотела быть писателем. Мои родители служили в Латвии. Когда в 1993 году оттуда выводили войска, мы попали в Орел. Эти места — литературная столица России, с ними связаны такие имена, как Тургенев, Лесков, Фет, Пришвин, Бунин.

Поэтому в школе у нас был культ литературы, само место к этому располагало. Подростками мы ездили по области по усадьбам. Просто ездили погулять, например, в Спасское-Лутовиново (знаменитый музей-заповедник Ивана Тургенева. — Авт.). Но в Литературный институт нужно было сдавать английский язык, а его я не знала. Увидела, что английского нет во ВГИКе, и это определило мою судьбу.

— Что в вашем творческом багаже вызывает особый отклик у зрителей?

— Часто, когда спрашивают, что я писала, ты называешь фильмы — а никто не помнит. А когда говорю, что в студенчестве работала над «Возвращением Мухтара», все говорят: «А, смотрели». Режиссер у нас был Владимир Златоустовский, это он написал знаменитую песню «От героев былых времен». Настолько потрясающий был человек! И собаки на съемках были потрясающие. Мы сначала работали там как студенты, но даже когда начинали писать уже свои большие проекты, не хотели выпадать из той атмосферы «Мухтара». Хотя на тот момент казалось, что мы недорабатываем по качеству, у нас плохой кадр — это все-таки было не очень дорогое кино, поточный сериал. Но сейчас вспоминаешь и понимаешь, как же это было классно. Я написала части сериалов «Всегда говори всегда» и «Условия контракта».

— Есть проекты, которые вы ждете с особенным волнением?

— У меня 2 июля вышла в кинотеатры «Касса невест». Это был проект со студией имени Горького. Когда я оканчивала институт, эта главная детская и юношеская киностудия страны была в плачевном состоянии. Сейчас ее восстанавливают, она нарастила мощности.

И в этом году вышел наш «долгострой», над которым мы работали почти десять лет, — «В парке Чаир».

Зимой на канале «Россия» планируется показ сериала «Выход» — это такой женский триггер, мы хотели в мягкой, увлекательной форме рассказать о проблемах, которые волнуют всех женщин: например, когда ты не ощущаешь себя красивой или боишься, что неправильно воспитываешь детей. Он уже есть на платформах.

— Вы для себя вывели формулу успешного сценария?

— Нет, я работаю уже 20 лет и до сих пор ее не вывела. У нас есть такая шутка: чем дороже тебе сценарий, тем меньше у него шансов. Я боюсь, как бы это не сработало с фильмом про Альбанова, потому что этот сценарий мне очень дорог. Это еще, наверное, связано с тем, что всем хочется привычных форм, привычных историй, чтобы была гарантия, что фильм посмотрят. Потому что кино — это же не только искусство, это в первую очередь производство, товарно-денежный оборот.

— Вы всегда пишете сценарии по заказу?

— Не всегда. Вот «Альбанов» — это веление души, это не про деньги.

— Бывает, что отказываетесь от заказов?

— Бывает. Вот от «Ландышей» я отказалась, потому что мне показалось, что это слишком легкая история для такой темы. Сейчас кусаю локти. Но на тот момент мне казалось, что все должно быть сложнее, а оказалось, что как раз нужны были та легкость и свет, которые сейчас есть в этом сериале.

— Вы упомянули, что не беретесь за определенные темы. Что для вас неприемлемо?

— Я оптимист до мозга костей и не могу делать тяжелые истории. Мне, например, трудно писать про неизлечимые болезни. И еще мне не нравится индульгенция на насилие, которая присутствует в произведениях искусства. Мол, шок-контент заходит лучше. Это пошло еще с Максима Горького, который начал делать это в начале XX века, а американское кино — в конце. Но я этого не хочу. У меня двое детей, я тревожная мать и хочу делать светлые истории. Такие, как история Альбанова, в которой, мне кажется, много света и надежды, как в книжке Каверина.

— Но, с другой стороны, ведь история шхуны — трагическая.

— Да, трагическая. Но чем человек отличается от животного? Вот наш преподаватель литературы во ВГИКе Валерий Ильич Мильдон, прежде чем обращаться к литературе, задавал этот вопрос. Ответ: тем, что человек знает, что он смертен. Так что вся наша жизнь в этом ракурсе — трагическая. И наша задача — как раз дать свет, а не темноту. Знаете, за последний месяц я посетила четыре региона — от Архангельска до Башкортостана, и через свою призму зрения вижу столько хорошего, что не понимаю, как можно этого не замечать.

Алла Гусева, сценарист, преподаватель Московской школы кино

Избранная фильмография:

— «Заза»

— «Частное пионерское. Ура, каникулы!»

— «Виктория»

— «Условия контракта» и «Условия контракта-2»

— «В раю мест нет»

— «Уроки китайского»

— «Московская касса невест»

— «В парке Чаир»

«АЛЬБАНОВ». БАШКОРТОСТАН

История героических полярников вдохновила и башкирских кинематографистов. Режиссер Булат Юсупов со своей командой в прошлом году начал работу над проектом «Альбанов». В основе сценария будущего художественного фильма — драматическая история экспедиции Георгия Брусилова и ледовый поход полярного штурмана Валериана Альбанова.

— Это повествование о беспредельной человеческой стойкости и цене выбора, о пути, который требует мужества в каждом шаге. Подобные истории навеки становятся частью летописи освоения Русской Арктики, того, что формирует национальную память и характер, — рассказал ИА «Башинформ» Булат Юсупов. — Проект «Альбанов» имеет художественное и культурно-геополитическое значение. Россия, занимающая значительную часть арктического пространства, обязана бережно хранить память о первопроходцах и героях, открывавших путь через суровые моря. Их судьбы — основа исторического самосознания и уважения к нашим северным рубежам.

Булат Юсупов допустил возможность реализации проекта сразу в нескольких формах — как в виде иммерсивного театрализованного действа, так и в виде сериала и киноэкранной адаптации.