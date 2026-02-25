В Башкирии 259 докторов и фельдшеров получили поддержку благодаря нацпроектам

На заседании обсудили вопросы кадрового обеспечения медицинских организаций. Кадровое обеспечение учреждений здравоохранения является актуальной проблемой, решать ее помогают национальные и федеральные проекты, отметил премьер-министр.

Первый замминистра здравоохранения региона Роберт Иштуков сообщил, что на 2026 год по федеральной программе «Земский доктор/Земский фельдшер» запланированы выплаты 126 медицинским работникам на общую сумму 141,8 млн рублей, по региональной программе «Земский фельдшер» запланированы выплаты 33 фельдшерам по 500 тысяч рублей.

В привлечении и удержании врачей на местах большую роль играет целевая подготовка специалистов. В 2025 году заключено 907 договоров на целевое обучение студентов.

Еще одно мероприятие регионального проекта «Медицинские кадры» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — обеспечение жильем медицинских работников. Это важный фактор закрепления молодых специалистов в медицинских организациях. В 2025 году были обеспечены жилыми помещениями 89 врачей и 83 медицинских работника со средним медицинским образованием.

Андрей Назаров поручил министерству здравоохранения совместно с администрациями муниципалитетов обеспечить предоставление жилья медицинским работникам при трудоустройстве в районные и городские больницы.