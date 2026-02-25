0 °С
Здоровье
25 Февраля , 12:11

Минздрав Башкирии рассказал о дистанционном закрытии больничного через MAX

В приложении мессенджера MAX для записи на прием к врачу появились новые функции.

Теперь пользователи могут не только записаться на телемедицинскую консультацию, но и дистанционно закрыть больничный, сообщили в пресс-службе минздрава РБ.

Для записи необходимо авторизоваться через Госуслуги или по СНИЛС и дате рождения, выбрать специалиста и время.

За 15 минут до телемедицинской консультации пациент получает ссылку на видеозвонок. В ходе приема можно обмениваться с врачом сообщениями и файлами.

При подтверждении выздоровления врач имеет право закрыть больничный дистанционно.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ

Автор: Жанна МИРОНОВА
