Региональная лизинговая компания Башкирии помогла клинике обновить оборудование

Поддержка позволила клинике приобрести аппарат трехмерного УЗИ, который существенно расширит диагностические возможности медицинского центра. Общая стоимость техники составила около 1,4 млн рублей, из которых 1,1 млн рублей клиника получила на льготных условиях.

— Частные медицинские организации активно вкладывают средства в модернизацию и оснащение современным оборудованием. Одним из основных способов обновления технической базы становится лизинг, позволяющий бизнесу приобретать дорогостоящие аппараты без значительной единовременной нагрузки на бюджет, — отметила министр предпринимательства и туризма республики Светлана Верещагина.

Программы льготного лизинга особенно востребованы при покупке диагностического оборудования — ультразвуковых систем, аппаратов ЭКГ, МРТ, а также оборудования для стоматологии, лабораторных исследований для эстетической медицины и косметологии. Это те направления медицины, где технологичность напрямую влияет на качество медицинской помощи и конкурентоспособность клиники.

ООО «Медицинский центр «Валерия» работает с 2018 года и предоставляет услуги по терапии, кардиологии, неврологии, гастроэнтерологии.

Медицинское оборудование, в том числе УЗИ-аппараты, имеет длительный срок службы, поэтому лизинг — это рациональный инструмент как при первичном оснащении и лицензировании, так и при плановом обновлении оборудования, отметила генеральный директор клиники Алевтина Васильева.

