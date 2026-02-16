0 °С
16 Февраля , 12:06

Фельдшер из Туймазов победил в конкурсе «Мастера Башкортостана»

Фельдшер скорой медицинской помощи подстанции города Туймазы, входящей в состав городской больницы №1 города Октябрьский Алмаз Мухамадеев признан лучшим фельдшером по итогам республиканского конкурса «Мастера Башкортостана»

Фельдшер из Туймазов победил в конкурсе «Мастера Башкортостана»

— Конкурсные задания касались обычной сферы нашей профессиональной деятельности. Безусловно, такие конкурсы важны как фактор профессиональной мотивации, участники показывают свои знания, одновременно приобретают новые навыки, — отметил фельдшер.

Как сообщил победитель, помимо фельдшерской практики он преподает «Лечебное дело» в Туймазинском медицинском колледже, который когда-то сам закончил; является амбассадором всероссийского проекта «Профессионалитет», а также наставником, за что получил звание «Лучший наставник». Кроме того, Алмаз Мухамадеев возглавил профактив скорой медицинской помощи города Туймазы. Всем коллективом они участвуют в сборе гуманитарной помощи солдатам на СВО, помогают родственникам бойцов.

Фото: республиканский профсоюз работников здравоохранения

Автор: Жанна МИРОНОВА
