Фельдшер из Туймазов победил в конкурсе «Мастера Башкортостана»

— Конкурсные задания касались обычной сферы нашей профессиональной деятельности. Безусловно, такие конкурсы важны как фактор профессиональной мотивации, участники показывают свои знания, одновременно приобретают новые навыки, — отметил фельдшер.

Как сообщил победитель, помимо фельдшерской практики он преподает «Лечебное дело» в Туймазинском медицинском колледже, который когда-то сам закончил; является амбассадором всероссийского проекта «Профессионалитет», а также наставником, за что получил звание «Лучший наставник». Кроме того, Алмаз Мухамадеев возглавил профактив скорой медицинской помощи города Туймазы. Всем коллективом они участвуют в сборе гуманитарной помощи солдатам на СВО, помогают родственникам бойцов.

Фото: республиканский профсоюз работников здравоохранения