Здоровье
13 Февраля , 09:30

Жителям Башкирии напомнили, что сердце надо беречь

С 9 по 8 февраля Минздрав России проводит Неделю осведомленности о заболеваниях сердца (в честь международного дня осведомленности о пороках сердца 14 февраля).  

Цель — повышение информированности по вопросам профилактики, диагностики и лечения заболеваний сердца, приверженности граждан лекарственной терапии.

От состояния сердечно-сосудистой системы напрямую зависит здоровье и продолжительность жизни человека. Сердечно-сосудистые заболевания являются главной причиной инвалидизации и смертности во всем мире. Поэтому беречь сердце необходимо смолоду, напоминает Минздрав республики.

Чтобы поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы, необходимо вести здоровый образ жизни, отказаться от вредных привычек, сохранять умеренную физическую активность, а также контролировать артериальное давление, сердечный ритм, уровень холестерина и сахара в крови.

Симптомы, на которые следует обратить внимание – это боль в груди, одышка, отеки, нарушения сердечного ритма, головокружения и обмороки, а также быстрая утомляемость и слабость, сообщила врач-кардиолог, заместитель главного врача РКЦ по амбулаторно-поликлинической работе Гузель Гумерова.

На ранних стадиях многие заболевания сердца протекают практически бессимптомно. У женщин риск сердечно-сосудистых заболеваний увеличивается после менопаузы, отметила специалист.

Фото: Минздрав РФ

Автор: Жанна МИРОНОВА
