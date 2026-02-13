Больнице № 21 Уфы присвоено имя учёного и хирурга Венера Сахаутдинова

Венер Сахаутдинов работал и патологоанатомом, и окулистом, и гематологом, выполнил более тысячи операций. Под его руководством в 1983 году в ГКБ № 21 была организована хирургическая служба, впервые в Башкортостане развернуты уникальные высокотехнологичные отделения микрохирургии и колопроктологии, начали активно внедряться малоинвазивные оперативные технологии. Все это сделало больницу передовым научно-клиническим центром.

Венер Газизович более 44 лет работал хирургом. Он написал около 500 научных работ, 15 монографий и сделал 30 изобретений, а также подготовил более 100 кандидатов и докторов наук.

Фото: ТГ минздрава РБ