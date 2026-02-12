Радий Хабиров: Наши жители не должны ждать месяцами медицинского обследования

Глава Башкирии обозначил необходимость организации эффективной работы медицинского оборудования. Он отметил, что техники закупается много, но она неэффективно используется. «Надо сделать так, чтобы жителям не приходилось долго ждать обследований», — сказал Радий Хабиров.

Министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин сообщил что всего в регионе эксплуатируют 1,1 тысячи единиц тяжёлого диагностического и лечебного медицинского оборудования, в том числе 720 рентген-аппаратов, 131 флюорограф, 116 маммографов. В медучреждениях Зауралья сосредоточено 104 единицы такой медтехники.

— Мы разработали информационно-аналитическую панель, которая позволяет отслеживать эксплуатацию оборудования, его загрузку в режиме реального времени, а также неисправную или находящуюся на ремонте технику, — пояснил Айрат Рахматуллин. — Это позволяет организовать маршрутизацию пациентов и избежать очередей на обследование и получение медпомощи.

Между тем, в 2025 году в Башкортостане приобрели 16 единиц тяжёлого оборудования, в том числе три маммографа и шесть рентген-аппаратов — в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Весной 2026 года планируют ввести в эксплуатацию новый флюорограф экспертного класса в Сибае.

Фото: пресс-служба главы Башкирии.