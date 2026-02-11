0 °С
В поликлиниках Уфы открылась «Школа здоровья» для пациентов с лишним весом

В рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» в поликлиниках городской клинической больницы № 18 Уфы запущена программа «Школа здоровья для пациентов с избыточной массой тела и ожирением».

Инициатива должна помочь участникам программы сформировать устойчивые навыки ведения здорового образа жизни, правильного питания и самоконтроля. Это позволит снизить риски развития хронических неинфекционных заболеваний и улучшить качество жизни.

Обучение групповое, оно включает четыре занятия по 45 минут каждое. В программе — теория, а также практическое оттачивание навыков: рационального и сбалансированного питания, контроля количества и качества пищи, ведения дневника питания и формирования полезных привычек.

Все занятия проводят специально подготовленные медицинские работники. Проект предназначен для взрослых пациентов с избыточной массой тела и ожирением, направленных лечащим врачом, терапевтом, врачом общей практики или фельдшером.

Фото: пресс-служба Минздрава РБ

Автор: Жанна МИРОНОВА
