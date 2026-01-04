-3 °С
Здоровье
4 Января , 13:17

В Башкирии снизилась потребность во врачах

Итоги работы здравоохранения подвели в правительстве республики.

Альберт ЗАГИРОВ
Фото: Альберт ЗАГИРОВ

На 442 врача и 272 работника среднего медицинского персонала снизилась потребность в Башкирии, сообщает пресс-служба регионального правительства, подводя итоги года.

Сейчас в сфере здравоохранения в республике заняты свыше 50 тысяч человек. Из них 15846 составляют врачи, 35209 человек — средний медицинский персонал. По программам «Земский фельдшер» и «Земский доктор» 279 миллионов рублей получили 259 медиков.

По данным правительства, за год в Башкирии отремонтировали девять объектов, установили 134 модульные конструкции, приобрели 4980 единиц медицинского оборудования и 99 автомобилей. На модернизацию первичного звена здравоохранения направлено 5,7 миллиарда рублей.

По новому национальному проекту «Семья» в республике оснастили три перинатальных центра и открыли 11 женских консультаций на базе кабинетов врачей акушеров-гинекологов. Еще четыре консультации возвели использованием модульных конструкций.

За 11 месяцев года в Башкирии родилось 27574 младенца. При этом показатель смертности новорожденных стали рекордно низким — 3,2 процента.

Диспансеризацию в этом году прошли 1 670 тысяч пациентов. 336 тысяч человек взяты на диспансерный учет.

Продолжается внедрение информационных технологий. Уже более двухсот медицинских организаций и 120 аптечных пунктов подключены к государственной информационной системе здравоохранения. За год врачи провели проведено около 200 тысяч телемедицинских консультаций. А для анализа медицинских карт начали применять технологии искусственного интеллекта.

Автор: Вадим АНДРЕЕВ
