Здоровье
2 Января , 18:30

Минздрав Башкирии: Этот Новый год оказался самым спокойным

По мнению главы минздрава республики Айрата Рахматуллина, нынешний Новый год выдался самым спокойным за последние пять лет – жители региона стали меньше травмироваться.

«Сегодня провел обход в Республиканском ожоговом центре. В реанимации там находятся пять взрослых пациентов и один ребенок: взрослые получили бытовые ожоговые травмы, а полуторагодовалая малышка еще в декабре обварилась горячим бульоном.

Непосредственно в новогоднюю ночь в РОЦ доставили двух мужчин из Уфимского района. Они получили ожоги от взрыва газового баллона в бане. Один из них находится в тяжелом состоянии, второй – средней степени тяжести», – сообщает в соцсетях министр.

По его словам, за последние четыре дня по всей республике в больнице оказались 10 человек с термическими ожогами. Кроме того, медпомощь понадобилась пятилетней девочке, которая пострадала от ожога петардой. После оказания первой помощи врачи отпустили ее домой на амбулаторное лечение.

«Новогодние праздники продолжаются. Будьте внимательны и берегите свое здоровье», – обратился к жителям республики министр здравоохранения.

Фото с ТГ-канала Айрата Рахматуллина.

Автор: Нэдда ПУХАРЕВА
