Обещай и беги! В Уфе в десятый раз прошёл «Забег обещаний»

— По всему миру «Забеги обещаний» запустили в 2015 году, а в Уфе первый прошел в 2016-м, то есть нынешний уже десятый, юбилейный, — рассказала один из организаторов забега, представитель школы «I love supersport» Элина Гайнуллина. — Я и сама вместе с ребенком участвуют в этом спортивном событии. Для меня это способ начать год по-спортивному, а главное, сфокусироваться на цели, загадать заветное желание и сделать шаг к его исполнению. Обычно после забега прихожу домой, вешаю свой номер на холодильник, и в течение года он мне напоминает: давай — действуй!

Участников «Забега обещаний» в «Арт-квадрате» (их здесь собралось около 600 человек) приветствовал заместитель премьер-министра правительства РБ, министр спорта Руслан Хабибов:

— Всем физкульпривет! «Забег обещаний» стал отличной традицией для уфимцев. Я в свою очередь обещаю бороться и побеждать. Это девиз большого друга Башкирии, трехкратного олимпийского чемпиона Александра Карелина. Счастья, успехов и вперед!

Разминку перед стартом провела тренер-преподаватель БГМУ Ольга Сафронова. Она и сама приняла участие в забеге вместе со своими студентами, а также рассказала корреспонденту «РБ» о том, почему решила пробежаться:

— С детства занимаюсь бегом. Мне нравится вести здоровый образ жизни и выступать на различных соревнованиях. В «Забеге обещаний» участвую второй год, своим примером показывая, что даже 1 января можно встать и дружно начать наступивший год. Причем, не только с близкими и родными, но и со своими учениками. Загадала для себя здоровья и счастья – этого достаточно!

А ее студенты-иностранцы в первый раз открыли для себя снежное зимнее развлечение. Например, третьекурсник Алла из Египта, отметил, что, конечно, русская зима — это очень холодно и ему непривычно видеть снег повсюду, но от забега не отказался, пожелав, чтобы у всех все было отлично.

«Забег обещаний» не требует от участников особенных физических данных или стремления победить: можно бежать в своем темпе, а в выигрыше оказывается каждый: ведь такой утренний заряд бодрости в первый день нового года — подарок самому себе, вклад в собственное здоровье и хорошее настроение. А потому среди участников — люди самых разных возрастов и уровня физического развития.

Вместе вышла на старт семья Сафиных с двумя детьми: четвероклассница Даната и одиннадцатиклассник Артур уверены, что спорт — это жизнь. А потому 1 января нужно выходить на улицу, дышать свежим воздухом и заниматься спортом. Они и сами со спортом на «ты»: Даната увлекается скалолазанием, Артур был призером Башкирии по боксу, а сегодня из-за подготовки к экзаменам секцию не посещает, но тренируется самостоятельно.

— Мы пожелали быть счастливыми, хорошо учиться и всегда любить свою семью, — рассказали ребята.

А подруги Елена Попова и Олеся Тарасюк регулярно занимаются «скандинавской» ходьбой и в течение года участвуют в различных спортивных мероприятиях. Так, уже собрались 3 января в Нефтекамск, где пройдет Зимний марафон, а марте побегут в Уфе лыжную дистанцию.

— Это заряд бодрости и энергии, встреча с друзьями — нашими девчонками-«скандинавочками», — рассказали уфимки «серебряного» возраста. — Мы уже несколько лет подряд участвуем в «Забеге обещаний», загадываем желания и они обязательно исполняются.

В этом году Олеся загадала больше заниматься спортом и путешествовать, а Елена — почаще звонить родителям.

На финише все участники забега согрелись горячим чаем, а организаторы разыграли приз за лучший новогодний костюм — сумку-холодильник с башкирским мороженым.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.