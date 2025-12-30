В Зианчуринском районе Башкирии открылась новая женская консультация

Современное многофункциональное медицинское учреждение рассчитано на комплексное обслуживание и будет обслуживать три врачебных участка — более 11 200 женщин. В ЖК два кабинета акушера-гинеколога, она оснащена новым диагностическим оборудованием экспертного класса

В новом медучреждении также есть кабинет медико-социальной помощи; терапевтический кабинет для общего медосмотра и лечения; смотровой кабинет для профилактических осмотров и диагностики; кабинеты ультразвуковой функциональной диагностики. Также имеется процедурный кабинет, манипуляционная и дневной стационар на две койки. А кабинет психопрофилактической подготовки к родам помогает будущим мамам подготовиться к родам и снизить уровень тревоги.

В 2025 году в республике запланировано открытие 11 женских консультаций на базе действующих кабинетов акушера-гинеколога.

Фото: сайт минздрава РБ