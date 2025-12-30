-8 °С
Облачно
80 лет ПобедыВКДЗЕНTelegram
Все новости
Здоровье
30 Декабря , 10:05

В Зианчуринском районе Башкирии открылась новая женская консультация

В селе Исянгулово Зианчуринского района открылась новая женская консультация в рамках национального проекта «Семья».

В Зианчуринском районе Башкирии открылась новая женская консультация
В Зианчуринском районе Башкирии открылась новая женская консультация

Современное многофункциональное медицинское учреждение рассчитано на комплексное обслуживание и будет обслуживать три врачебных участка — более 11 200 женщин. В ЖК два кабинета акушера-гинеколога, она оснащена новым диагностическим оборудованием экспертного класса

В новом медучреждении также есть кабинет медико-социальной помощи; терапевтический кабинет для общего медосмотра и лечения; смотровой кабинет для профилактических осмотров и диагностики; кабинеты ультразвуковой функциональной диагностики. Также имеется процедурный кабинет, манипуляционная и дневной стационар на две койки. А кабинет психопрофилактической подготовки к родам помогает будущим мамам подготовиться к родам и снизить уровень тревоги.

В 2025 году в республике запланировано открытие 11 женских консультаций на базе действующих кабинетов акушера-гинеколога. 

Фото: сайт минздрава РБ

Автор: Жанна МИРОНОВА
Читайте нас

© 2025 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+


Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru